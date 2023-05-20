30 комментариев

Глаз Народа
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«Ролан Гаррос» без Надаля – крушение мечты о вечной молодости. Поэтому мне грустно

Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
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Колонка Леры Ли.

Тотальное доминирование плохо для спорта. Оно делает его однообразным, лишает интриги, убивает интерес и просто раздражает. Доминирование Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» тоже было таким – но 15 лет назад.

Надаль дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2005-м за пару недель до 19-летия и сразу его выиграл (уже довольно абсурдное достижение для спорта, где выиграть один подобный титул за 10 лет карьеры считается выдающимся результатом). А потом еще раз через год, еще через год и еще через год, так что когда в 2009-м Рафа впервые в Париже проиграл, многие на трибунах и у экранов были рады – наконец в гонке за титул появилась конкуренция (во многом потому, что ее фаворитом стал Роджер Федерер).

За следующие 13 лет Надаль проиграл в Париже еще несколько раз: дважды Новаку Джоковичу и однажды левому запястью, – но взял еще фантастические 10 титулов. Со стороны его гегемония была как раз такой, которая противоречит сущности спорта – его непредсказуемости, соревновательности, потенциалу сгенерировать чудо. Но только со стороны.

Да, Надаль побеждал в Париже почти всегда, когда туда приезжал. По мере того, как он сам становился старше, средний возраст его соперников по решающим стадиям, как девушек Леонардо Ди Каприо, кажется, оставался прежним – потому что даже в гиперустойчивом мужском теннисном топе поколения все же сменились (за три последних сезона три игрока взяли первые «Шлемы», в прошлом году два из них побывали первыми ракетками мира). Но не на «Ролан Гаррос».

Игроки в основном называли матч с Надалем в Париже ультимативным теннисным испытанием, а некоторые даже комично ругались – как Николас Альмагро однажды прямо по ходу такого испытания:

«Он выиграет 40 «Ролан Гаррос» подряд. Он и в 65 будет брать «Ролан Гаррос».

(Энди Маррей в похожем стиле в 2020-м пришел в комментарии карантинного лайва Надаля, когда тот не мог подключить к нему Роджера Федерера, и совершил убийство: «Он может выиграть 52 «Ролан Гаррос», но не разобраться с инстаграмом».)

И все же тем, кто следил за «Ролан Гаррос» чуть внимательнее, последние годы было уже очевидно, что доминирование Надаля – по-прежнему феноменальное – больше не тотальное. Да, финалы он все так же выигрывал преимущественно в трех сетах, и неважно, против Джоковича или Рууда, но и проблемы у Рафы появлялись на корте чаще: в матчах возникали провалы, условия влияли сильнее, физические проблемы становились серьезнее.

«Я много дней живу с невыносимой болью. Приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И часто я не могу с этим справляться», – говорил Надаль в прошлом году за неделю до «Ролан Гаррос», а потом в Париже лучше всех описал свою новую уязвимость, когда на пресс-конференции на предположение, что на «Ролан Гаррос» он на 30% сильнее всех остальных, с улыбкой ответил:

«Вообще были времена, когда так и было. Но они прошли».

Постепенно господство Надаля в Париже сделало круг вокруг наших умов, и оказалось, что оно больше не отрицает чудо – оно его воплощает. То, как Рафа травмировался все чаще, восстанавливался все тяжелее, и волос у него становилось все меньше, но он снова и снова брал «Ролан Гаррос», даже когда не чувствовал ногу, будто внушало надежду нам: может, ничего не потеряно. Может, можно побеждать всегда. Может, молодость бывает вечной.

Конечно, мы и раньше знали, что не бывает, а вчера просто убедились. И конечно, Рафаэль Надаль первым объяснил нам, что в этом нет никакой трагедии. И пусть лучше он не выступит совсем, чем грустно проиграет проходной матч, особенно если это даст ему шанс на возвращение через год.

И все равно так хотелось снова увидеть, как он делает невообразимое.

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

История Надаля и «Ролан Гаррос» в одной картинке. 2023-й – грустный 💔

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill

30 комментариев

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Eddenonkas
Все мы не молодеем. Уход на пенсию Рафы лишь даёт лишний раз убедиться, что не успели оглянуться, а уже и сами постарели...
+38
0
+38
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shamic
Это будет первый РГ, который Рафа не защитил как минимум 4 раза....2005-2008, 2010-2014, 2017-2020. 2022 год в статистических выкладках всегда будет одинок....Может быть с точкой, но есть маленькая надежда что с запятой.
+30
-1
+29
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Lana5
Как трогательно написано, спасибо! Грустно ...
+16
-2
+14
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Ирина Нуждина
Дорогой мой мальчик, Рафа, спасибо тебе за ту радость, которую ты доставлял своей игрой и своим поведением на корте! Ты - лучший во все времена! Будь здоров и воспитывай сыночка! Но я плачу...
+11
0
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Все пройдет и это тоже. Рафа уйдет, но турнир останется
+15
-4
+11
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sashati
Да, в такой момент нужно сказать теплые слова Рафе.
Но никто же не помнит уход Борга уже, например.
Все течет, все меняется..
+8
-1
+7
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Kazanest
Ни разу не болельщик Рафы, но хочу чтобы Он взял титул РГ-2024
+8
-3
+5
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Welshman09
Бамос, Рафа!🧡 Выздаравливай, Чемпион, и врзвращайся в сезоне 2024 года в АТП-тур побеждать, удачи!!💪✌ 福 Полагаю, что 15-й Трофей Рафаэля Надаля на его любимом коронном турнире "Большого Шлема" парижским летом 2024 года стал бы достойной финальной точкой в карьере Великого Чемпиона и Короля Грунта!!!🏆🥇👑
+10
-5
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Dikki Shelton
Рафа вернется в следующем году, и тогда попробует сделать невообразимое. Даже если у него ничего не получится это уже неважно. Как говорил сам Надаль, он добился в теннисе намного больше того о чем мог мечтать. Все когда то заканчивается но все равно грустно осознавать что Рафа близок к концу своей спортивной карьеры . Было бы справедливо чтобы он смог взять еще несколько титулов и уйти победителем. 👑
+8
-3
+5
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daiv18
Хорошо хоть так, в 37. Содерлинг вообще из за мононуклеоза в 27 вроде ушел, мог один тбш вымучить. Вот его карьеру жаль.
+4
0
+4
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Давид Гајић
Есть у меня такое ощущение, что сейчас и у Джоковича отпадет часть мотивации. На каком-то просто подсознательном уровне. Ведь когда ты ощущаешь, что твой главный исторический соперник почти что в ауте, то и тебе самому будет непросто настроиться на все 100. Ибо многие годы они были главным ориентиром друг для друга, и даже будучи не в адекватных кондициях тот другой как бы твой главный раздражитель и его опасаешься больше других.
Ведь Новак теперь может исходить из логики, что для 100-процентно статистического звания ГОАТа хватает выиграть еще пары шлемов и дело в шляпе. Типа необязательно рвать жопу на каждом шлеме и вообще любых мачтерсах. А сорьентироваться на траву и других два шлема на хардах.
Хотя черт знает, может и ошибаюсь. Просто непонятно что у Джрковича сейчас в голове. Скорее всего у него были какие-то информации о проблемном состоянии Рафы.
+3
0
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VaD
Главный момент, на котором следует акцентировать внимание, это не сам факт того, что эпоха Надаля подошла к концу, а то, что она завершилась гораздо позже, чем все этого ожидали. Поэтому грусть хоть и имеет место быть, но действительно не является трагедией. Безусловно, уход РАФЫ образует внутреннюю пустоту, которую едва ли удастся когда-либо заполнить, но с этим, как говорится, можно жить.
+3
0
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daiv18
Наверняка все хотели бы чтобы он выиграл еще один уимблдон, чем очередной гаррос. На чистой траве, в белом. Ему стоит все таки попытаться не завершать сезон, и сыграть на уимблдоне.
+2
0
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Alex Mahone21
Надаль это трудолюбие,упорство,тяжкий труд и невероятный характер.Я очень давно слежу за теннисом,и Рафа мне как спортсмен полюбился больше всех,за его сильный характер. Грустно осознавать что в следующем году будет его последний сезон,но время не подвластно никому.Все равно он вписал своё имя в историю тенниса золотыми буквами,точно также как и Роджер как и Новак.Таких чемпионов я думаю не скоро мы ещё увидим.И этому турниру не будет его хватать,хотелось бы чтобы он выступил но увы видимо не судьба.
+2
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Ben Shelton
хорошая статья, грасиас
+3
-2
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Сергей48
Уходит эпоха( Роджер, теперь вот скоро и Рафа…грустно и в то же интересно👍 Хотелось бы, чтобы молодое поколение было такое же позитивное и взаимно уважающее соперников, как и «легенды»…
+1
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Rumata22
Это невероятная удача - быть современниками Big3. Рафа, конечно, прилетел сюда с какой-то грунтовой планеты. Пусть кайфанёт теперь от турне, как он выразился, заслужил 👏🏻👏🏻👏🏻
+1
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Никита Филимонов
Ответ shamic
Это будет первый РГ, который Рафа не защитил как минимум 4 раза....2005-2008, 2010-2014, 2017-2020. 2022 год в статистических выкладках всегда будет одинок....Может быть с точкой, но есть маленькая надежда что с запятой.
Ну да, в статистических выкладках 2022 год будет всегда одинок, помятуя о том, что Надаль второй раз в жизни и в первый раз за последние 13 лет взял Австралию - когда Новака туда не допустили. Тут да, в статистических выкладках 2022 год уникален!
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Мистер Кафель
Вернулся бы еще.
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Евгений Фабиянчук
Ответ shamic
Не знаю что он там написал. Но никакого баттла между нами и быть не могло. Зачем пачкать руки об УГ?
да мы сами его не особо любим)
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shamic
Ответ Евгений Фабиянчук
у тебя с Шамычем давний баттл?)
Не знаю что он там написал. Но никакого баттла между нами и быть не могло. Зачем пачкать руки об УГ?
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ugmyanswer
Ответ shamic
Это будет первый РГ, который Рафа не защитил как минимум 4 раза....2005-2008, 2010-2014, 2017-2020. 2022 год в статистических выкладках всегда будет одинок....Может быть с точкой, но есть маленькая надежда что с запятой.
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Варлампий Варлампий
следом и Ежу пора валить, троица и так останется в истории
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Эль Иберико
Надеемся возьмёт еще один РГ и уйдёт на красивой ноте! 💪
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leon74
Великий ❤️
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