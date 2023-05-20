30 комментариев

Колонка Леры Ли.

Тотальное доминирование плохо для спорта. Оно делает его однообразным, лишает интриги, убивает интерес и просто раздражает. Доминирование Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» тоже было таким – но 15 лет назад.

Надаль дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2005-м за пару недель до 19-летия и сразу его выиграл (уже довольно абсурдное достижение для спорта, где выиграть один подобный титул за 10 лет карьеры считается выдающимся результатом). А потом еще раз через год, еще через год и еще через год, так что когда в 2009-м Рафа впервые в Париже проиграл, многие на трибунах и у экранов были рады – наконец в гонке за титул появилась конкуренция (во многом потому, что ее фаворитом стал Роджер Федерер).

За следующие 13 лет Надаль проиграл в Париже еще несколько раз: дважды Новаку Джоковичу и однажды левому запястью, – но взял еще фантастические 10 титулов. Со стороны его гегемония была как раз такой, которая противоречит сущности спорта – его непредсказуемости, соревновательности, потенциалу сгенерировать чудо. Но только со стороны.

Да, Надаль побеждал в Париже почти всегда, когда туда приезжал. По мере того, как он сам становился старше, средний возраст его соперников по решающим стадиям, как девушек Леонардо Ди Каприо, кажется, оставался прежним – потому что даже в гиперустойчивом мужском теннисном топе поколения все же сменились (за три последних сезона три игрока взяли первые «Шлемы», в прошлом году два из них побывали первыми ракетками мира). Но не на «Ролан Гаррос».

Игроки в основном называли матч с Надалем в Париже ультимативным теннисным испытанием, а некоторые даже комично ругались – как Николас Альмагро однажды прямо по ходу такого испытания:

«Он выиграет 40 «Ролан Гаррос» подряд. Он и в 65 будет брать «Ролан Гаррос».

(Энди Маррей в похожем стиле в 2020-м пришел в комментарии карантинного лайва Надаля, когда тот не мог подключить к нему Роджера Федерера, и совершил убийство: «Он может выиграть 52 «Ролан Гаррос», но не разобраться с инстаграмом».)

И все же тем, кто следил за «Ролан Гаррос» чуть внимательнее, последние годы было уже очевидно, что доминирование Надаля – по-прежнему феноменальное – больше не тотальное. Да, финалы он все так же выигрывал преимущественно в трех сетах, и неважно, против Джоковича или Рууда, но и проблемы у Рафы появлялись на корте чаще: в матчах возникали провалы, условия влияли сильнее, физические проблемы становились серьезнее.

«Я много дней живу с невыносимой болью. Приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И часто я не могу с этим справляться», – говорил Надаль в прошлом году за неделю до «Ролан Гаррос», а потом в Париже лучше всех описал свою новую уязвимость, когда на пресс-конференции на предположение, что на «Ролан Гаррос» он на 30% сильнее всех остальных, с улыбкой ответил:

«Вообще были времена, когда так и было. Но они прошли».

Постепенно господство Надаля в Париже сделало круг вокруг наших умов, и оказалось, что оно больше не отрицает чудо – оно его воплощает. То, как Рафа травмировался все чаще, восстанавливался все тяжелее, и волос у него становилось все меньше, но он снова и снова брал «Ролан Гаррос», даже когда не чувствовал ногу, будто внушало надежду нам: может, ничего не потеряно. Может, можно побеждать всегда. Может, молодость бывает вечной.

Конечно, мы и раньше знали, что не бывает, а вчера просто убедились. И конечно, Рафаэль Надаль первым объяснил нам, что в этом нет никакой трагедии. И пусть лучше он не выступит совсем, чем грустно проиграет проходной матч, особенно если это даст ему шанс на возвращение через год.

И все равно так хотелось снова увидеть, как он делает невообразимое.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill