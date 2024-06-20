📹Немецкое гостеприимство. Неизвестный мужчина раздал с балкона пиво шотландским болельщикам 🍺

Необычный момент гостеприимства зафиксировали перед матчем Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии, который закончился со счетом 1:1.

Игра проходила в Кельне на «Райн Энерги Штадион». На видео, которое опубликовали в X, видно, как немецкий мужчина со своего балкона пиво проходящим мимо шотландским болельщикам. Остальные достали телефоны и поддерживают происходящее голосовым сопровождением.

Шотландцы, известные своим энтузиазмом и желанием веселиться, с благодарностью восприняли этот красивый и пенный жест.

Ни одна сброшенная с балкона бутылка пива не пострадала, как и те, кто их ловил. Видео быстро стало вирусным в интернете.