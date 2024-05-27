Мюллер назвал один из любимых голов в карьере. Считает, что этот мяч показывает его главные качества

10 лет назад Германия в четвертый раз стала чемпионом мира. Первой игрой бундестим на бразильском мундиале была встреча со сборной Португалии.

Немцы разнесли соперника со счетом 4:0: Томас Мюллер оформил хет-трик, еще один гол забил Матс Хуммельс.

Раумдойтер объяснил, почему считает свой гол в этом матче одним из лучших в карьере:

«Второй гол в ворота Португалии – один из моих любимых в карьере. Этот гол демонстрирует одно из моих главных качеств, он показывает, почему я сумел хорошо зарекомендовать себя в мировом футболе.

Проходит прострел, и обычно нападающий, атакующий игрок, хочет быть первым на мяче, когда проходит прострел. Но я сразу понял, что не доберусь до мяча первым, и быстро принял другое решение: я увидел, как к мячу приближается другой игрок, и вместо того, чтобы бросаться на мяч, я решил заблокировать его удар.

Другими словами, я намеренно заблокировал попытку португальца выбить мяч, и мне немного повезло, что мяч оказался прямо у моих ног, а затем я довольно быстрым движением забил.

Это пример для всех экспертов, которые на протяжении многих лет задавали себе вопрос: как он это делает? Для меня всегда было логично понимать, что происходит с точки зрения времени и пространства, чтобы предугадывать действия соперников. Это мое небольшое программное обеспечение для анализа, которое очень быстро работает. А может, у меня в голове есть специальный микрочип!»

У Мюллера будет шанс вновь похвастаться своим мышлением в составе сборной. Томас попал в расширенный состав бундестим на домашнее Евро. Нагельсманн на недавней пресс-конференции назвал раумдойтера связующим звеном этой сборной.

Ну, Томас, в твоей смекалке мы и не сомневались.