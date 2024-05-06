Зидан стал гостем Гран-при «Формулы-1» в Майами. Француз ответил на слухи о «Баварии» и назвал фаворита пары ЛЧ

Французский тренер Зинедин Зидан не работает в клубах с лета 2021 года после того, как во второй раз покинул «Мадрид». В последние годы его отправляют на разные должности, в том числе в «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

В этот уикенд француза заметили на стартовой решетке перед основной гонкой Гран-при «Формулы-1» в Майами. Ее сенсационно выиграл Ландо Норрис из «Макларен», который опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Шарля Леклера из «Феррари».

Мартин Брандл из Sky Sports F1 не смог поговорить с Зинедином Зиданом, так как тот не знает английского, но его нашли камеры Sky Sports Germany.

Сперва журналист поинтересовался, кто победит в полуфинале Лиги чемпионов − «Бавария» или «Мадрид». Зидан ответил так: «Надеюсь, что «Мадрид». Но это будет сложная игра».

Затем его спросили, будет ли он в будущем тренировать «Баварию». «Нет, я просто буду смотреть игру», − ответил он, а затем рассмеялся и ушел.

Тренерская позиция Карло Анчелотти в «Мадриде» находится вне угрозы, а вот мюнхенский клуб уже объявил о том, что в конце сезона расстанется с Томасом Тухелем. Правда, в последнее время растут слухи, что в «Баварии» могут передумать.