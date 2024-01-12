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Каролина Страмара в 2019 году стала «Мисс Италия», а сейчас встречается с одним из самых перспективных нападающих Италии

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Пьетро Пеллегри повезло с невестой.

Пеллегри - один из самых юных авторов гола в истории топ-лиг, свой первый мяч за «Дженоа» он забил в возрасте 16 лет и 72 дней.

Пьетро Пеллегри — футболист с предопределением, так говорят цифры

Вскоре после этого он перешел в «Монако» - нападающий подписал долгосрочный контракт с монегасками, «Монако» заплатил за Пеллегри 25 миллионов евро.

Пьетро Пеллегри переходит в «Торино»

Съездив в аренду в «Милан», Пеллегри отправился в «Торино» - в аренду с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Каролина Страмаре после победы на конкурсе красоты начала карьеру на телевидении. Сейчас Каролина – главное украшение итальянского ТВ, интервью до и после матчей – ее стихия.

До Пеллегри девушка встречалась с нападающем «Юве» Душаном Влаховичем.

1 комментарий
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Видели уже эту Ш с Влаховичем. Пеллегри - нападающий, забивший 8 голов за 77 матчей в высших лигах к 22 годам. Перспективней некуда паренек то.
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