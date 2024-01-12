Каролина Страмара в 2019 году стала «Мисс Италия», а сейчас встречается с одним из самых перспективных нападающих Италии

Пьетро Пеллегри повезло с невестой.

Пеллегри - один из самых юных авторов гола в истории топ-лиг, свой первый мяч за «Дженоа» он забил в возрасте 16 лет и 72 дней.

Вскоре после этого он перешел в «Монако» - нападающий подписал долгосрочный контракт с монегасками, «Монако» заплатил за Пеллегри 25 миллионов евро.

Съездив в аренду в «Милан», Пеллегри отправился в «Торино» - в аренду с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Каролина Страмаре после победы на конкурсе красоты начала карьеру на телевидении. Сейчас Каролина – главное украшение итальянского ТВ, интервью до и после матчей – ее стихия.

До Пеллегри девушка встречалась с нападающем «Юве» Душаном Влаховичем.