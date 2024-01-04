Самые странные диеты в футболе: восемь яиц в день, мороженое и пицца-кебаб

Большинство футболистов известны тем, что придерживаются строгих диет, чтобы поддерживать оптимальную физическую форму.

Учитывая, что календарь у профессиональных игроков очень плотный, а матчи ведутся в быстром темпе, физическая форма крайне важна.

Давайте взглянем на некоторые из самых необычных футбольных диет.

Эрлинг Холанд

Игрок сборной Норвегии Джош Кинг однажды сказал, что Эрлинг Холанда «ест как медведь».

Известно, что звезда «Манчестер Сити» ест шесть раз в день, потребляя около 4000 калорий.

23-летний Хааланд съедает курицу и макароны, приготовленные без соли и масла. Известно, что он также любит рыбу-меч, морского окуня и леща, приготовленные со свежими овощами. Однако для него одно блюдо выделяется среди других – это пицца-кебаб.

Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда продолжает выступать на самом высоком уровне в 38 лет, а значит, он придерживается правильной системы питания.

Несколько лет назад выяснилось, что Роналду не верит в трехразовое питание... вместо этого предпочитает есть 6 раз в день.

Питаясь меньшими порциями, но часто, он гарантирует, что его уровень энергии всегда высок, когда дело доходит до изнурительных тренировок. Роналду курицу, которая хороша тем, что в ней много белка, но мало жиров.

Он также любит авокадо, салаты и фрукты... а на Евро-2020 он заявил, что никогда не будет пить кока-колу – только воду.

Масахико Иноха

Имя японского защитника, возможно не так широко известно, но, сыграв 21 матч за сборную своей страны, выиграв Кубок Азии в 2011 году и два титула Джей-Лиги, Иноха сделал довольно впечатляющую карьеру.

И это несмотря на то, что он, казалось бы, одержим мороженым. Иноха, которому сейчас 38 лет, хвастался, что съедает три порции мороженого в день... в том числе одну, пока он находится в ванне.

Даже на пенсии он продолжает любить мороженое и дает рекомендации на своих страницах в социальных сетях.

Алекс Сонг

Бывший полузащитник Сонг сделал успешную карьеру в составе «Арсенала», «Барселоны» и «Вест Хэма».

Он показал отличные результаты... несмотря на то, что его товарищ по команде Эммануэль Фримпонг утверждал, что Сонг ест KFC перед каждой игрой на «Эмирейтс».

31-летний Фримпонг рассказал Telegraph в 2018 году: «Сонг перед каждой домашней игрой ходил в KFC. Накануне игры в автобусе он ел куриные наггетсы».

Дино Дзофф

Итальянский вратарь считается одним из лучших в истории футбола. Однако он мог и не добиться славы, если бы не совет по диете от его бабушки.

Как ни трудно в это поверить, чемпион мира, Европы и шестикратный чемпион Серии А, был отвергнут «Интером» и «Ювентусом» в возрасте 14 лет... потому что он был слишком маленьким.

Вскоре за дело взялась бабушка Дзоффа, заставив юного Дино есть ВОСЕМЬ яиц в день, чтобы помочь ему расти.

Удивительно, но это сработало: Дзофф вырос до 1,82 см и стал профессионалом, перешел в «Ювентус» в 1972 году и оставался там 11 лет, прежде чем в конечном итоге стал тренером команды.