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Мама важнее сборной. Лео Месси внезапно покинул расположение команды и отправился в Росарио

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Не мог поступить иначе.

В ведущих лигах мира международный перерыв на игры сборных. Лионель Месси покинул «Интер Майами» и отправился в родную сборную Аргентины.

За два дня до отборочного матча к чемпионату мира против Перу капитан внезапно уехал из лагеря национальной команды. Оказалось, что Лео сел на личный самолет и отправился в родной Росарио.

Все дело в том, что 15 октября в Аргентине отмечается День матери. Конечно, Лео Месси захотел провести этот особенный день вместе с мамой Селией, которая очевидно была очень рада видеть своего мальчика дома.

1 комментарий

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Игорь Климов
Уважение Лео Месси за такой поступок по отношению к маме!
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