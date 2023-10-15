Мама важнее сборной. Лео Месси внезапно покинул расположение команды и отправился в Росарио
Не мог поступить иначе.
В ведущих лигах мира международный перерыв на игры сборных. Лионель Месси покинул «Интер Майами» и отправился в родную сборную Аргентины.
За два дня до отборочного матча к чемпионату мира против Перу капитан внезапно уехал из лагеря национальной команды. Оказалось, что Лео сел на личный самолет и отправился в родной Росарио.
Все дело в том, что 15 октября в Аргентине отмечается День матери. Конечно, Лео Месси захотел провести этот особенный день вместе с мамой Селией, которая очевидно была очень рада видеть своего мальчика дома.
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