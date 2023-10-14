Кеннеди Алекса – жена главного новичка «Тоттенхэма». Похоже, именно помогла футболисту быстро адаптироваться

Джеймс Мэддисон зажигает в новом клубе: за 8 матчей англичанин забил два мяча и отдал пять голевых передач. Фанаты в восторге, а ESPN называет его важнейшим игроком на старте сезона (обошел даже Сона).

Похоже, в адаптации к новому клубу сыграли и успехи в семейной жизни: Джеймс снова стал отцом. Его жена – Кеннеди Алекса, она старше мужа почти на два года, ранее работала моделью и жила в Лос-Анджелесе.

Учитывая, как Мэддисон любит вечеринки, можно предположить, что познакомились они именно там. Однако историю отношений пара держит в секрете. Известно только, что они вместе с конца 2020-го.

В 2021-м у Джеймса и Кеннеди родился первенец, а в 2023-м пара объявила о рождении близнецов: мальчика и девочки.