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Кеннеди Алекса – жена главного новичка «Тоттенхэма». Похоже, именно помогла футболисту быстро адаптироваться

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Футбол Футбол

Джеймс Мэддисон зажигает в новом клубе: за 8 матчей англичанин забил два мяча и отдал пять голевых передач. Фанаты в восторге, а ESPN называет его важнейшим игроком на старте сезона (обошел даже Сона).

Похоже, в адаптации к новому клубу сыграли и успехи в семейной жизни: Джеймс снова стал отцом. Его жена – Кеннеди Алекса, она старше мужа почти на два года, ранее работала моделью и жила в Лос-Анджелесе.

Учитывая, как Мэддисон любит вечеринки, можно предположить, что познакомились они именно там. Однако историю отношений пара держит в секрете. Известно только, что они вместе с конца 2020-го.

В 2021-м у Джеймса и Кеннеди родился первенец, а в 2023-м пара объявила о рождении близнецов: мальчика и девочки.

Kennedy Alexa took social media by storm with another glam pic

6 комментариев

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red hikkikomori
Имя у нее как псевдоним порнозвезды)
+2
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Billie Willie
а где татуировки?
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red7
У тебя-ж опыта нет
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tem.8888
на 6 фотографии чисто Мира
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milya ololo
Ответ Billie Willie
а где татуировки?
под трусиками не заметил?
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Billie Willie
Ответ milya ololo
под трусиками не заметил?
я уже готов был ей немного восхититься, но ты все испортил)
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