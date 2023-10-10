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😈 Эрмосо обвинила Рубиалеса во всех своих бедах. Позиция ясна, но кому верят испанские фанаты? 😶

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Луис Рубиалес
Дженнифер Эрмосо Дженнифер Эрмосо
Футбол Футбол

Бесконечные скандалы в женском футболе уже стали частью спорта, но Испания в этом плане опередила всю планету.

Жители Пиренейского полуострова умудрились превратить в скандал даже победу на чемпионате мира.

Босс RFEF Луис Рубиалес был вынужден уйти в отставку после истории с поцелуем на церемонии награждения, который не может оставить в покое капитана команды Дженнифер Эрмосо.

Футболистка рассказала свою версию событий в суде.

«Когда мы были на церемонии награждения, именно Рубиалес надел на меня медаль. Я поприветствовала Королеву, обняла ее дочь, а следующим был Рубиалес.

Я обняла его, и сказала: «посмотри, чего мы достигли», а затем он прыгнул на меня и крепко схватил. Единственное, помню его слова: «Мы выиграли этот чемпионат мира благодаря тебе». Следующее, что я помню - его руки на моей голове и поцелуй в губы.

«У меня не было времени на то, чтобы среагировать. Я не заслуживаю того, чтобы теперь проходить через все это. Я не могу спокойно выйти из дома. Мой имидж испорчен. Никто меня не защитил», - заявила Эрмосо.

Давайте посмотрим, как отреагировали на заявление девушки испанские болельщики.

💭 «Какой имидж, если даже мать не знала ее до поцелуя?»

💭 «Я не верю им обоим».

💭 «Очевидно, что история Дженни более убедительна».

💭 «Как же достал этот цирк. Пошли они все к черту».

💭 «Слушая этот бред, я начинаю верить Рубиалесу».

💭 «Это яркая причина, почему женский футбол не должен существовать».

Как же быть?

6 комментариев

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mold-cel
Ответ RealFlector
ну так представишь на месте этой футболистки свою дочь, сестру или жену и сразу же хочется этому уроду в табло втащить.
откуда у тебя дочь, сестра или жена? представь своего парня
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