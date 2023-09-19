16 комментариев

😮 «Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть». Фабрицио Романо рассказал, где Килиан Мбаппе окажется следующим летом
Фабрицио Романо рассказал, что ему известно о статусе перехода Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
Его нынешний контракт истекает следующим летом.
«Килиан Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть за «ПСЖ».
Из того, что я знаю, его следующим клубом станет мадридский «Реал». Это случится уже следующим летом, независимо от формы перехода», – заявил Романо.
Ожидается, что «Реал» в январе попытается через окружение убедить Мбаппе подписать контракт с клубом без компенсации «ПСЖ».
Килиан усилит команду, любую команду в которой будет играть.