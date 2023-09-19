Гаспачо
Блог

😮 «Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть». Фабрицио Романо рассказал, где Килиан Мбаппе окажется следующим летом

Клубы Клубы
лига 1 Франция лига 1 Франция
Реал Мадрид Реал Мадрид
Фабрицио Романо
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Фабрицио Романо рассказал, что ему известно о статусе перехода Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

Его нынешний контракт истекает следующим летом.

«Килиан Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть за «ПСЖ».

Из того, что я знаю, его следующим клубом станет мадридский «Реал». Это случится уже следующим летом, независимо от формы перехода», – заявил Романо.

Ожидается, что «Реал» в январе попытается через окружение убедить Мбаппе подписать контракт с клубом без компенсации «ПСЖ».

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rister81
Очень жаль,что Реал не купил Кейна ради этого «чуда» который вообще не сдался клубу.Напоминаю,у этого «лучшего молодого игрока» своего поколения стоит красивая цифра 0:0 в графе личных наград(золотые бутсы,мячи) ему через год в декабре 26 стукнет,какую он даст пользу Реалу? Не считая рекламы,на его позиции уже играет Вини,форвард из него такое себе,не говоря о его токсичности.Этот игрок выбрал деньги уже давно,Холланд конечно не такой разносторонний игрок,но я уверен,он гораздо раньте выиграет золотой мяч,а этот «Неймар 2» пусть продлевает контракт с ПСЖ,они друг друга стоят )
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
She Wonky
Ответ Rister81
Очень жаль,что Реал не купил Кейна ради этого «чуда» который вообще не сдался клубу.Напоминаю,у этого «лучшего молодого игрока» своего поколения стоит красивая цифра 0:0 в графе личных наград(золотые бутсы,мячи) ему через год в декабре 26 стукнет,какую он даст пользу Реалу? Не считая рекламы,на его позиции уже играет Вини,форвард из него такое себе,не говоря о его токсичности.Этот игрок выбрал деньги уже давно,Холланд конечно не такой разносторонний игрок,но я уверен,он гораздо раньте выиграет золотой мяч,а этот «Неймар 2» пусть продлевает контракт с ПСЖ,они друг друга стоят )
Согласен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rister81
Ответ She Wonky
Согласен
Игрок,который действительно хочет в Реал,переходит туда не смотря ни на что,как Тчуамени,Кама и Джуд,этот живет только деньгами,ибо даже он должен понимать,что в ПСЖ у него никаких перспектив никогда не было и не будет,но время уже идет,ему уже не 20 лет,а ведь перейди он тогда в Реал,мог бы хотя бы на половину добиться успехов Рона в клубе,но он выбрал деньги,его право,жалею лишь об одном,что из за этого «чуда» Реал так легко отпустил Холланда и Кейна.. и отсутствие напа еще аукнется клубу в этом сезоне…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Ф
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надеюсь, что он все же не перейдет в Реал
👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morpeh Kaspiya
Welcome.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Надеюсь, что он все же не перейдет в Реал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Вот реально не могу понять людей болеющих за Реал выступающих против его перехода в Реал. Я не фанат Реала но очень люблю этот клуб. Я просто не фанат. Как человек любящий Реал и болеющий за этот клуб более 25 лет я хочу что бы он играл за Реал, хотя бы потому, что он безусловно лучший игрок мира. Кто то говорит о Холанде, но Холанда сожрал Рюдигер, Холанд не проявил себя ни в одном из ключевых матчей ЛЧ. Назовите хотя бы одного защитника который смог бы остановить Мбаппе. В Реале на месте Мбаппе играет Винисиус. Да, он игрок Реала и его любят фанаты за то, что он игрок Реала, но по сравнению с Килианом он даже не похож на футболиста. Килиан в одиночку решает исход матчей. Он 100% перейдет в Реал и 99% тех кто выступает против его перехода переобуются уже после первого месяца.
Килиан усилит команду, любую команду в которой будет играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
После группового этапа опять начнут споры кто лучший. Холанд или Мбаппе. Первый играет против любителей в группе, у второго Боруссия и Милан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xbhxj Fifi
Ответ She Wonky
Согласен
Он ради того чтобымперейти в РМ отказался от бонусов. это означает что псж больше не будет препятствовать бесплатному переходу. Так что в этот раз он выбрал не деньги а футбол. Поэтому РМ уже в январе заключит с ним предварительный контракт с фин санкциями в случаи не перехода в лучший клуб в истории футбола. Так что ему респект!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rister81
Ответ Xbhxj Fifi
Он ради того чтобымперейти в РМ отказался от бонусов. это означает что псж больше не будет препятствовать бесплатному переходу. Так что в этот раз он выбрал не деньги а футбол. Поэтому РМ уже в январе заключит с ним предварительный контракт с фин санкциями в случаи не перехода в лучший клуб в истории футбола. Так что ему респект!!!
Отказался от «40 лямов» это сильно,при том что его зарплата 80 лимонов чистыми,и бонус 100 миллионов,который он получит за бесплатный переход в Реал.И вернулся он в состав,потому что скоро Евро и ему нужна практика,ни никак не из за Реала,этот лицемер и клоун Реалу не нужен,очень надеюсь что его алчная семья уговорит его продлить контракт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Ответ Rister81
Очень жаль,что Реал не купил Кейна ради этого «чуда» который вообще не сдался клубу.Напоминаю,у этого «лучшего молодого игрока» своего поколения стоит красивая цифра 0:0 в графе личных наград(золотые бутсы,мячи) ему через год в декабре 26 стукнет,какую он даст пользу Реалу? Не считая рекламы,на его позиции уже играет Вини,форвард из него такое себе,не говоря о его токсичности.Этот игрок выбрал деньги уже давно,Холланд конечно не такой разносторонний игрок,но я уверен,он гораздо раньте выиграет золотой мяч,а этот «Неймар 2» пусть продлевает контракт с ПСЖ,они друг друга стоят )
А сколько их у Кейна? У Кейна ни одного трофея за карьеру. Нашел с чем сравнивать. Килиан чемпион мира и лучший игрок мира без сомнений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айдар Ахмеров
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надеюсь, что он все же не перейдет в Реал
И перейдёт в барсу? Снимай маску)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rister81
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надеюсь, что он все же не перейдет в Реал
Не понимаю тех,кто его вообще ждет в Реале,это Реал ему нужен,но никак не он Реалу,Реал уже взял ЛЧ без него,попутно выкинув его клуб,а этот как обычно отлетит в ЛЧ,только в этот раз намного больнее будет,так как Холланд в очередной раз будет брать все и находиться на слуху,пока о Мбаппе уже никто не вспоминает без упоминания Реала.Пусть продлевает контракт и останется там,друг друга стоят )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Ответ Rister81
Не понимаю тех,кто его вообще ждет в Реале,это Реал ему нужен,но никак не он Реалу,Реал уже взял ЛЧ без него,попутно выкинув его клуб,а этот как обычно отлетит в ЛЧ,только в этот раз намного больнее будет,так как Холланд в очередной раз будет брать все и находиться на слуху,пока о Мбаппе уже никто не вспоминает без упоминания Реала.Пусть продлевает контракт и останется там,друг друга стоят )
Тебе сколько лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Айдар Ахмеров
И перейдёт в барсу? Снимай маску)))
В Барсу он не никогда не пойдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий