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«Будет много сентиментальной чепухи». Эксперт призывает Холанда бойкотировать церемонию вручения Золотого мяча, если награду возьмет Лионель Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Крэйг Берли
Футбол Футбол

Бывший игрок «Челси» Крэйг Берли посоветовал Эрлингу Холанду бойкотировать будущие церемонии вручения Золотого мяча, если в этом году награду выиграет Лионель Месси.

Оба игрока провели прошлый сезон выдающимся образом. Холанд выиграл требл с «Манчестер Сити», а Месси привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре.

Однако Берли считает, что именно Холанду должен достаться Золотой мяч.

«Если Золотой мяч выиграет не Холанд, то нужно закрывать лавочку. Лионель Месси победил на чемпионате мира – это выдающееся достижение, но он добился его за месяц», - цитирует эксперта ESPN.

«В домашнем чемпионате он был не в лучшей форме. «ПСЖ» играл плохо. А Холанд забил больше 50 голов, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов. Он должен взять и этот трофей».

«Я понимаю, что многие не поддержат меня, но посмотрите на ситуацию шире. Многие журналисты проголосуют за Месси, но Эрлинг Холанд выиграл все в прошлом сезоне».

«Меня эти церемонии вообще выводят из себя. Думаю, что там будет множество сентиментальной чепухи – Месси выиграл чемпионат мира, Месси то, Месси это…они просто дадут ему еще один Золотой мяч. Если бы я был Холандом, то никогда больше не посетил бы церемонию вручения Золотого мяча, то же самое могу сказать и о Роберте Левандовски».

Лионель Месси обошел Роберта Левандовски еще в 2021 году, несмотря на то, что поляк забил 48 голов и сделал девять результативных передач в 40 матчах за мюнхенскую «Баварию». Месси забил 38 голов и сделал 14 передач в 47 матчах за «Барселону» в том же сезоне, но выиграл награду. В том же году аргентинец выиграл Кубок Америки.

15 комментариев

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VERBLYUD
Как можно говорить, что Холанд выиграл ЛЧ и Кубок Англии, если он был худшим игроком в полуфиналах и финалах? Трофеи выигрывают команды, но вклад Месси в победах своих команд был намного больше. У Холанда 50 голов? Так у Месси 38 и еще 25 ассистов. Качество голов даже смешно сравнивать, все свои голы Холанд забивал с метра в пустые, а у Месси 12 голов из-за пределов штрафной.
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Игорь Климов
За кого проголосуют, тот и получит Золотой Мяч, а от футболистов уже ничего не зависит, и зачем вообще бойкотировать церемонию?
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Hella black
В чём проблема ? Пускай Холланд тоже тогда за месяц попробует выиграть ЧМ ! Раз это так легко,тогда и поговорим.
Норвегия если ЧМ возьмёт,хоть Нобелевскую дайте Эрлингу,вообще не вопрос.
А если рассуждать по обиженски (по 🇵🇹),типа кто больше выиграл в этом году,тому и ЗМ,тогда это Хулиан Альварес.
А если в финале ЛЧ забил бы Лаутаро и Интер таки поднял бы над головой ушастого,тогда Мартинезу. Так что ли ?
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Karl0709
Да пусть бойкотирует всем пофигу.
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rej1sta
Столько нытья вокруг ЗМ каждый год, постоянные крики от «экспертов» и фанатиков о том, что награда себя дискредитирует, но все равно каждый год все ждут ее вручения, а футболисты продолжают мечтать о ЗМ, может все таки люди, которые постоянно возмущаются должны в себе разобраться?)
Этот эксперт также считает, что свои ЗМ не заслужили Зидан, Роналдо в 2002 и Каннаваро?
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Rachid
Я только сейчас узнал про существование этого как его Крэйг Берли - шотландский полузащитник, бывший игрок Челси в 90 - х годах прошлого столетия:)))
Как этот малоизвестный полузащитник - может советовать Холланду не признавать успех и заслуги Месси за прошлый сезон ..???……)))
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Domian
Ответ VERBLYUD
Как можно говорить, что Холанд выиграл ЛЧ и Кубок Англии, если он был худшим игроком в полуфиналах и финалах? Трофеи выигрывают команды, но вклад Месси в победах своих команд был намного больше. У Холанда 50 голов? Так у Месси 38 и еще 25 ассистов. Качество голов даже смешно сравнивать, все свои голы Холанд забивал с метра в пустые, а у Месси 12 голов из-за пределов штрафной.
Для этого надо знать этого эксперта.
Просто посмотрите ESPN и поймете уровент интеллекта данного человека)
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VERBLYUD
Франц футбол помимо ЗМ будет вручать еще награду лучшему нападающему. Именно эту награду и получит Холанд за свои замыкания с метра, а для ЗМ нужно тащить в больших матчах и показывать красивую игру.
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Александр Р
Не ну Холланд сам виноват , его спад пришелся на самый важный отрезок сезона , забил бы в полуфинале хотя бы и уже было бы сложно оспорить. Но играет супер машине под названием Ман сити , с гениальными партнерами. Да футбол сборных ниже уровнем , но и партнеры у Месси были средними . Вести игру всей команды и быть незаменимой ее частью , не тоже самое , что быть деталью в супер отлаженном механизме , чей главной задачей является забивать голы, которых на было на самом влажном отрезке сезона. Ман Сити и без Холанда Ман Сити , общее количество голов только снизилось . А представить Аргентину без Месси просто невозможно!
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Hella black
Ответ Hella black
В чём проблема ? Пускай Холланд тоже тогда за месяц попробует выиграть ЧМ ! Раз это так легко,тогда и поговорим. Норвегия если ЧМ возьмёт,хоть Нобелевскую дайте Эрлингу,вообще не вопрос. А если рассуждать по обиженски (по 🇵🇹),типа кто больше выиграл в этом году,тому и ЗМ,тогда это Хулиан Альварес. А если в финале ЛЧ забил бы Лаутаро и Интер таки поднял бы над головой ушастого,тогда Мартинезу. Так что ли ?
Кстати по обиженски 🇵🇹,это кому угодно,но только не Месси !
Хоть Лукаку,только не Месси
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UnforgivenX2
Иксперд
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василий иванов
самое тупое предложение футболисту, который заберет несколько ЗМ в будущем!
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VERBLYUD
Ответ Balt39
Титулы команды - один из аргументов. Это факт! Как Месси выиграл ЧМ - это да. Это он принёс, это он молодец. Это считается. А как Снейдер с Рибери божили, то индивидуальные действия считали.
У Месси величайший перфоманс на ЧМ в 21 веке. На всех стадиях он доминировал и становился лучшим игроком матча. Хватит сравнивать с Лео каждого второго.
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