15 комментариев

Бывший игрок «Челси» Крэйг Берли посоветовал Эрлингу Холанду бойкотировать будущие церемонии вручения Золотого мяча, если в этом году награду выиграет Лионель Месси.

Оба игрока провели прошлый сезон выдающимся образом. Холанд выиграл требл с «Манчестер Сити», а Месси привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре.

Однако Берли считает, что именно Холанду должен достаться Золотой мяч.

«Если Золотой мяч выиграет не Холанд, то нужно закрывать лавочку. Лионель Месси победил на чемпионате мира – это выдающееся достижение, но он добился его за месяц», - цитирует эксперта ESPN.

«В домашнем чемпионате он был не в лучшей форме. «ПСЖ» играл плохо. А Холанд забил больше 50 голов, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов. Он должен взять и этот трофей».

«Я понимаю, что многие не поддержат меня, но посмотрите на ситуацию шире. Многие журналисты проголосуют за Месси, но Эрлинг Холанд выиграл все в прошлом сезоне».

«Меня эти церемонии вообще выводят из себя. Думаю, что там будет множество сентиментальной чепухи – Месси выиграл чемпионат мира, Месси то, Месси это…они просто дадут ему еще один Золотой мяч. Если бы я был Холандом, то никогда больше не посетил бы церемонию вручения Золотого мяча, то же самое могу сказать и о Роберте Левандовски».

Лионель Месси обошел Роберта Левандовски еще в 2021 году, несмотря на то, что поляк забил 48 голов и сделал девять результативных передач в 40 матчах за мюнхенскую «Баварию». Месси забил 38 голов и сделал 14 передач в 47 матчах за «Барселону» в том же сезоне, но выиграл награду. В том же году аргентинец выиграл Кубок Америки.