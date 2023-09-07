15 комментариев

«Будет много сентиментальной чепухи». Эксперт призывает Холанда бойкотировать церемонию вручения Золотого мяча, если награду возьмет Лионель Месси
Бывший игрок «Челси» Крэйг Берли посоветовал Эрлингу Холанду бойкотировать будущие церемонии вручения Золотого мяча, если в этом году награду выиграет Лионель Месси.
Оба игрока провели прошлый сезон выдающимся образом. Холанд выиграл требл с «Манчестер Сити», а Месси привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре.
Однако Берли считает, что именно Холанду должен достаться Золотой мяч.
«Если Золотой мяч выиграет не Холанд, то нужно закрывать лавочку. Лионель Месси победил на чемпионате мира – это выдающееся достижение, но он добился его за месяц», - цитирует эксперта ESPN.
«В домашнем чемпионате он был не в лучшей форме. «ПСЖ» играл плохо. А Холанд забил больше 50 голов, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов. Он должен взять и этот трофей».
«Я понимаю, что многие не поддержат меня, но посмотрите на ситуацию шире. Многие журналисты проголосуют за Месси, но Эрлинг Холанд выиграл все в прошлом сезоне».
«Меня эти церемонии вообще выводят из себя. Думаю, что там будет множество сентиментальной чепухи – Месси выиграл чемпионат мира, Месси то, Месси это…они просто дадут ему еще один Золотой мяч. Если бы я был Холандом, то никогда больше не посетил бы церемонию вручения Золотого мяча, то же самое могу сказать и о Роберте Левандовски».
Лионель Месси обошел Роберта Левандовски еще в 2021 году, несмотря на то, что поляк забил 48 голов и сделал девять результативных передач в 40 матчах за мюнхенскую «Баварию». Месси забил 38 голов и сделал 14 передач в 47 матчах за «Барселону» в том же сезоне, но выиграл награду. В том же году аргентинец выиграл Кубок Америки.
Норвегия если ЧМ возьмёт,хоть Нобелевскую дайте Эрлингу,вообще не вопрос.
А если рассуждать по обиженски (по 🇵🇹),типа кто больше выиграл в этом году,тому и ЗМ,тогда это Хулиан Альварес.
А если в финале ЛЧ забил бы Лаутаро и Интер таки поднял бы над головой ушастого,тогда Мартинезу. Так что ли ?
Этот эксперт также считает, что свои ЗМ не заслужили Зидан, Роналдо в 2002 и Каннаваро?
Как этот малоизвестный полузащитник - может советовать Холланду не признавать успех и заслуги Месси за прошлый сезон ..???……)))
Просто посмотрите ESPN и поймете уровент интеллекта данного человека)
Хоть Лукаку,только не Месси