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Фабрицио Романо рассказал, что футболисты часто пишут ему напрямую. Через инсайдера они пытаются продвинуть свои интересы

Фабрицио Романо
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Взаимовыгодные отношения.

Когда речь заходит о трансферах, Фабрицио Романо безусловно является одним из самых авторитетных журналистов. Он первым объявляет о состоявшихся сделках, основываясь на сумасшедшем количестве инсайдерской информации.

Мы привыкли думать, что источниками журналистов в первую очередь бывают сотрудники спортивных отделов или агенты. Однако, как рассказал сам Романо, несколько лет назад главные герои его новостей взяли на себя роль информаторов.

Итальянский трансферный гуру раскрыл карты в интервью с Гари Линекером, Майкой Ричардсом и Аланом Ширером для YouTube-канала The Rest Is Football.

«Это кое-что новое, потому что 2-3 года назад такого не было. Возможно, все изменил инстаграм, потому что твиттер был неподходящей для этого платформой.

Так что да — многие игроки пишут мне напрямую, или я тоже пишу им, чтобы запросить информацию. А иногда они говорят мне: «Пожалуйста, можешь ли ты сказать что-нибудь обо мне, потому что я хочу покинуть клуб?»

Да, это случается, и это до сих пор очень странно для меня. Порой мне пишут действительно крупные игроки: они хотят получить информацию или поделиться самим. Они новые игроки трансферного рынка».

Своими публикациями Романо действительно может влиять на трансферный рынок. Например, именно итальянец первым передал слова нападающего «Атлетико» Жоау Феликса о его желании перейти в «Барселону». В итоге футболист попал в немилость мадридского клуба и его фанатов, но каталонцы все же подписали его в последний день трансферного окна.

Неудивительно, что игроки пытаются повлиять на свою судьбу в обход желаний клуба. И пока это явно срабатывает.

Как вы думаете, какие игроки пользовались помощью от Фабрицио Романо?

4 комментария

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David Dubnov
Ответ Lavinka
Романо как насчёт твоего Here we go по Де Йонгу из Барсы в МЮ в прошлом сезоне ?
Никогда в жизни не было here we go по этому трансферу
+8
0
+8
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King_X
Ответ Lavinka
Романо как насчёт твоего Here we go по Де Йонгу из Барсы в МЮ в прошлом сезоне ?
Так вроде Барса его и сливала/договорилась
А сам игрок отказался уйти
+3
0
+3
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Lavinka
Романо как насчёт твоего Here we go по Де Йонгу из Барсы в МЮ в прошлом сезоне ?
+7
-5
+2
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Fonbaron
Ответ King_X
Так вроде Барса его и сливала/договорилась А сам игрок отказался уйти
Может так и было и Романо спецом набрасывает. Например по договоренности с барсы снять фокус на Феликса. Логика в этом есть, чтобы не ссориться например с клубами (по сути манипуляции по переманиванию)
+1
-1
0
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