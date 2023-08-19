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Кейн мощно ворвался в Бундеслигу! В первом же матче записал на свой счет гол и ассист, а медиа вели прямую трансляцию игры Харри

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В матче-открытия нового сезона Бундеслиги «Бавария» отправилась в Бремен. Весь футбольный мир ждал дебюта Кейна в чемпионате Германии.

Несколько медиа, например Sky Sports и немецкое Ran.de, организовали трансляции под названием Harry Kane cam, в которых зрители могли наблюдать за игрой новичка Рекордмайстера.

Долго ждать не пришлось. Кейну понадобилось всего 4 минуты, чтобы записать на свой счет первое результативное действие в Бундеслиге – он отдал голевую Сане.

На 74-й минуте Харри впервые забил за «Баварию», ассист отдал Дэвис. Игра с «Вердером» стала для англичанина вторым матчем в составе Рекордмайстера. В игре за Суперкубок страны мюнхенцы уступили «Лейпцигу».

А вот реакция Тухеля на гол нового нападающего:

Через 10 минут Тухель заменил Кейна на молодого Теля. За это время Харри успел не только забить и отдать ассист, он также сделал один ключевой пас, создал один опасный момент, выиграл две воздушные дуэли и заработал на себе два фола.

Англичанин стал лучшим игроком «Баварии» по версии Sofascore, портал поставил ему оценку 8.9.

После матча Харри что-то радостно обсудил с Тухелем.

Футбольные паблики делают симпатичные коллажи, описывающие карьеру нападающего.

В концовке «Бавария» дожала «Вердер». На 90-й минуте Сане добавил себе в копилку еще один гол, а на 94-й минуте отличился Матис Тель, заменивший Харри.

Как думаете, дебют Кейна в Бундеслиге удался? Как вам игра «Баварии» с англичанином в составе?

1 комментарий

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Эд
Кейн зажгет!
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