Сага, которая приобрела неожиданный оборот.

В сети завирусился пост, который разворачивает всю историю взаимоотношений Килиана Мбаппе и «ПСЖ» в неожиданную сторону. А сперва вкратце стоит вспомнить, что же происходило в последние месяцы.

В середине июля прошлого года Килиан Мбаппе прислал клубу письмо о том, что он не собирается активировать опцию продления контракта на год. При таком раскладе в июне 2024 года француз становился свободным агентом. Клуб решил, что это неподобающее поведение со стороны человека, чьи пожелания всегда удовлетворялись. Этим летом Мбаппе прислал второе письмо, в котором подтверждал, что не собирается оставаться в Париже более чем на год.

Парижане посчитали, что у футболиста есть тайный договор с «Мадридом», который рассчитывает получить Мбаппе бесплатно. Игрока не взяли в тур по Японии, а затем запретили тренироваться на базе и не включили на матч первого тура Лиги 1 против «Лорьяна». По слухам Килиану даже запретили появляться на домашней арене «Парк-де-Пренс», однако вчера его заметили на стадионе.

После игры внезапно появилась новость о том, что Мбаппе готов продлить контракт с клубом с гарантией, что в следующем году его отпустят в «Мадрид». Но что же изменилось за последние месяцы? У одного пользователя есть предположения, которые выставляют француза не в лучшем свете.

− Он продлит контракт после того, как привел своих друзей в «ПСЖ»;

− Он убрал Неймара, Месси и Верратти;

− Он выживет Маркиньоса и заберет у него повязку;

− Он помешал «Мадриду» забрать Кейна;

Этот парень − настоящий демон.

Твит набрал 1,3 млн просмотров, 1850 репостов и 16,4 тысяч лайков.

Что имел в виду автор под «друзьями Мбаппе»? Скорее всего, речь идет про Люку Эрнандеса и Усмана Дембеле, с которыми Килиан играет за сборную Франции. Таким образом, он якобы окружает себя удобными людьми.

А вы что думаете про такую теорию? Пишите в комментариях.