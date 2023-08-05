15 комментариев

Может показаться странным, но по данным CIES Observatory, среди 12 самых дорогих игроков с только четыре футболиста Премьер-лиги оцениваются в 150+ млн евро.

Это Букайо Сака (200 млн евро) и Габриэл Мартинелли (150 млн евро) из «Арсенала», а также Эрлинг Холанд (250 млн евро) и Фил Фоден (150 млн евро) из «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что этим летом АПЛ снова тратит больше всех, половина списка заполнена игроками Ла Лиги.

В топе также игроки из двух других ведущих лиг: Джамал Мусиала из «Баварии» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Пока в этом рейтинге отсутствуют игроки Серии А. Рафаэль Леау – ближайший претендент на попадание в список, он оценивается в 100 млн евро.

Ниже представлен полный лист игроков, оцениваемых в €150+ млн, составленный обсерваторией CIES.