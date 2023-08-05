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CIES Observatory назвала 10 самых дорогих игроков прямо сейчас. В списке только 4 игрока АПЛ 🤔

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Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Букайо Сака Букайо Сака
ПСЖ ПСЖ
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Может показаться странным, но по данным CIES Observatory, среди 12 самых дорогих игроков с только четыре футболиста Премьер-лиги оцениваются в 150+ млн евро.

Это Букайо Сака (200 млн евро) и Габриэл Мартинелли (150 млн евро) из «Арсенала», а также Эрлинг Холанд (250 млн евро) и Фил Фоден (150 млн евро) из «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что этим летом АПЛ снова тратит больше всех, половина списка заполнена игроками Ла Лиги.

В топе также игроки из двух других ведущих лиг: Джамал Мусиала из «Баварии» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Пока в этом рейтинге отсутствуют игроки Серии А. Рафаэль Леау – ближайший претендент на попадание в список, он оценивается в 100 млн евро.

Ниже представлен полный лист игроков, оцениваемых в €150+ млн, составленный обсерваторией CIES.

15 комментариев

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Винисиус точно не первый. Мартинелли в десятке это вообще бредовый бред.
+19
-3
+16
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Ответ A A
У Винисиуса успешность ободок около 30%,в то время как у топов в 2 раза выше,он не может быть самым дорогим, мбаппе и Холанд лучше его уж точно
Я про успешность обводок ничего не знаю, но Мбаппе точно лучше чем Винисиус
+11
-1
+10
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У Винисиуса успешность ободок около 30%,в то время как у топов в 2 раза выше,он не может быть самым дорогим, мбаппе и Холанд лучше его уж точно
+11
-3
+8
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Ответ Artur Smith
Винисиус точно не первый. Мартинелли в десятке это вообще бредовый бред.
21 год 15+5 без пеналти в АПЛ многих таких знаешь? тогда кого вазмёш вместо Мартинелли?
+4
0
+4
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Ответ фан Барсы
Я про успешность обводок ничего не знаю, но Мбаппе точно лучше чем Винисиус
"Я в футболе не разбираюсь, но точно знаю что Роналду лучше Месси"
+3
-1
+2
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Идеальная трансферная политика от Реал Мадрид на лицо)
+1
0
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Ответ Veron4
Saka дороже Мусиалы))
он куда больше мусиалы показывает
+2
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Ответ A A
У Винисиуса успешность ободок около 30%,в то время как у топов в 2 раза выше,он не может быть самым дорогим, мбаппе и Холанд лучше его уж точно
как успешность обводок коррелирует с ценообразованием?
+4
-4
0
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Ответ A A
У Винисиуса успешность ободок около 30%,в то время как у топов в 2 раза выше,он не может быть самым дорогим, мбаппе и Холанд лучше его уж точно
Тут статья вышла, Мбаппе в этом сезоне хуже Вини вроде как обводит. Холланд вообще не шибко про дриблинг.
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Ответ Makar Tert
"Я в футболе не разбираюсь, но точно знаю что Роналду лучше Месси"
чел я про статистику дриблинга говорю. Ты о чем вообще ?
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Ответ Veron4
Saka дороже Мусиалы))
ты что хотел Гринвуда или антони увидет?
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