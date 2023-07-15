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Как главный инсайдер Фабрицио Романо снимает стресс? Трансферный гуру гоняет в футбол в 2 часа ночи 👀⚽️

Фабрицио Романо
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Показал свой скилл на видео.

Лето — самое напряженное время для гуру трансферных новостей Фабрицио Романо.

Итальянец заработал себе славу самого надежного инсайдера, касательно переходов футболистов, поэтому, как только открывается трансферное окно, Романо работает на износ. В интервью Optus Sport он признавался, что летом и в январе может спать по 4-5 часов в день, а, если происходит нечто масштабное, как переход Месси в «ПСЖ», то Фабрицио и вовсе жертвует ночным отдыхом.

Однако пока на горизонте нет особо громких сделок, журналист может позволить себе немного веселья после долгого рабочего дня. Недавно Романо поделился видео, как в 2 часа ночи он босым забивает в ворота своих друзей.

Ну а как еще эксперт по футбольным новостям мог бы расслабляться в конце долгого дня, полного интервью и комментариев.

Вперед, Фабрицио!

5 комментариев

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EminenceGrise
Ответ DZ0
Кто это?)
Фабрицио Романо - главный футбольный инсайдер.
+2
0
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Rueu Samsung
Ответ DZ0
Кто это?)
не знать Фабрицио☠️☠️
+1
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Dimadg93
А что именно он делает, что приходится спать 4-5 часов?
0
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0
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kross_8
Ответ EminenceGrise
Фабрицио Романо - главный футбольный инсайдер.
и самый надёжный
0
0
0
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