9 комментариев

«Это самая уродливая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни», - уже заявили фанаты.

Новая игра EA Sports FC представила свой первый официальный трейлер, вызвавший негодование после демонстрации обложки игры, которая рассталась с франшизой FIFA после 30-летнего партнерства.

FIFA 23 была последней игрой во франшизе, и теперь EA Sports FC стала официальным названием симулятора от EA Sports.

На обложке Ultimate Edition представлен 31 игрок, включая Эрлинга Холанда , Вирджила ван Дейка , Джуда Беллингема, Винисиуса-младшего, Маркуса Рэшфорда, Дэвида Бекхэма, Роналдиньо и других.

Удивительно, но Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе отсутствуют на обложке, что вызвало эмоциональные дискуссии по этому поводу. Поклонники также высмеяли графику новой игры.

arif_alkanat: WTF?? Где Криштиану и Лео

m_a_l_w_a_r_ex: Худшая обложка, где GOATs? Где Мбаппе?

defnotaloooooo: Графика в Fifa 14 была лучше, чем эта фигня

francisco.goncalves.lemos: The Sims 5: Football Edition

thehispanicmaid: EA оказались очень жадными и не захотели платить за права FIFA, и теперь у нас есть эта неразбериха.

jamie.prime19: Что случилось с Рональдино?

Франкенфри: Это самая уродливая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни.

dewaanbanga5109: Холанд больше похож на монстра