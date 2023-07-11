Гаспачо
Блог

Важная деталь обложки нового футбольного симулятора от EA Sports: на обложке 31 игрок, но нет ни Месси, ни Роналду, ни Мбаппе😱😱😱

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
ПСЖ ПСЖ
Ливерпуль Ливерпуль
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

«Это самая уродливая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни», - уже заявили фанаты.

«Это самая уродливая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни»: фанаты издеваются над EA Sports после обложки FC24 Ultimate Edition

Новая игра EA Sports FC представила свой первый официальный трейлер, вызвавший негодование после демонстрации обложки игры, которая рассталась с франшизой FIFA после 30-летнего партнерства.

FIFA 23 была последней игрой во франшизе, и теперь EA Sports FC стала официальным названием симулятора от EA Sports.

На обложке Ultimate Edition представлен 31 игрок, включая Эрлинга Холанда , Вирджила ван Дейка , Джуда Беллингема, Винисиуса-младшего, Маркуса Рэшфорда, Дэвида Бекхэма, Роналдиньо и других.

Удивительно, но Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе отсутствуют на обложке, что вызвало эмоциональные дискуссии по этому поводу. Поклонники также высмеяли графику новой игры.

arif_alkanat: WTF?? Где Криштиану и Лео

m_a_l_w_a_r_ex: Худшая обложка, где GOATs? Где Мбаппе?

defnotaloooooo: Графика в Fifa 14 была лучше, чем эта фигня

francisco.goncalves.lemos: The Sims 5: Football Edition

thehispanicmaid: EA оказались очень жадными и не захотели платить за права FIFA, и теперь у нас есть эта неразбериха.

jamie.prime19: Что случилось с Рональдино?

Франкенфри: Это самая уродливая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни.

dewaanbanga5109: Холанд больше похож на монстра

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tumas
винисиус младший))) гугл блогеры)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Ryabchuk
Кому вообще интересен женский футбол? Очень большую ставку на это делают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filbratuha@yandex.ru
Это наверно не официальная обложка? Как может быть такая графика? Прикол наверно какой то …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Без Португальца7 это все равно что Рим без Коллизея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кулёс
Ответ WEN
Что там забыл Роналдиньо?
а зиданище не смутил, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Ефанова
Ответ ZA.RMA
На самом деле я тоже не поняла где они:/ Если Криша они решили не добавлять потому что он уже уехал из топ-5(наверное), то где хотя бы Лео, который выиграл ЧМ и это явно Великое событие для него и для футбольной общественности..
ну как бы Месси тоже уже не в топ 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Ответ Artyom Ryabchuk
Кому вообще интересен женский футбол? Очень большую ставку на это делают.
Если тебе не интересен и в твоей стране этому не уделяют внимания, то это ничего не значит. В Англии и в Скандинавских странах так же собираются целые стадионы на женские матчи. Значительно больше, чем на какие-нибудь клубы РПЛ из провинции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий