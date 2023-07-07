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«Не мог бы ты написать про двух игроков?» Трансферный гуру Фабрицио Романо рассказал о своей первой инсайдерской истории

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Начал великолепную карьеру в восемнадцать лет.

В наши дни Фабрицио Романо известен как король футбольных трансферных инсайдерских новостей. Именно он первым или одним из первых сообщает о крупнейших сделках.

Сейчас итальянцу всего 30 лет, а свою великолепную карьеру он начал в 18. Парень отчаянно искал возможность проявить себя и пробиться в этот бизнес.

Первые шаги Фабрицио делал в родной Италии на ресурсе TuttoMercatoWeb. На этом сайте он провел полгода и писал простые футбольные материалы, а потом раздался звонок, который изменил все. У итальянского агента, который имел тесные связи с «Барселоной», была внутренняя информация, и он позвонил молодому Романо, чтобы все выложить.

Речь шла о двух игроках − Жераре Деулофеу и Мауро Икарди, которые получили футбольное образование в Ла Масии. Романо написал материал, а позже получил эксклюзив о переходе Икарди из «Сампдории» в «Интер».

В беседе с SPORTbible Романо рассказал следующее: «Агент сказал мне: «если ты можешь мне помочь, а я знаю, что ты молодой журналист, не мог бы ты написать материал о двух игроков, с которыми я общаюсь?» Это были Жерар Деулофеу и Мауро Икарди. Я начал общаться с ним, и это помогло мне, потому что когда Икарди переехал в Италию в «Самп», а потом «Интер», я уже знал об этом. Новость про Икарди стала для меня первой большой в карьере».

«В ноябре мне вновь позвонил агент и сказал, что они нашли соглашение с «Интером» и что в скором времени с «Сампдорией» сделка уже будет закрыта. Он сказал: «Ты можешь сказать, что сделка почти завершена, что игрок присоединится к команде не в январе, а следующим летом».

«Так все началось, и мне сразу понравилась роль журналиста. Трансферный рынок − это джунгли. Я всегда говорю, что каждый день ты ждешь неожиданностей, и мне нравится это чувство. На мой взгляд, это все равно, что играть в футбол в матче Лиги чемпионов. Когда ты сообщаешь такие новости, это сравнимо с голом в финале Лиги чемпионов».

Позже Фабрицио Романо перешел на работу в Sky Sport Italia, и это помогло ему расширить сеть контактов до нового уровня. Во время трансферного окна, по признанию итальянца, он спит всего пять часов в сутки: с 5 утра до 10 утра. Как только звонит будильник, ему сразу начинают звонить и отправлять сообщения. Это делают буквально все: от агентов до директоров.

В настоящее время Романо − основной поставщик трансферных новостей. У мастера Here we go более 34 млн подписчиков в Инсте и Твиттере, а также 1,7 млн на Youtube. В 2022 году на церемонии Globe Soccer Awards итальянца признали «Лучшим футбольным журналистом».

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