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😮Лаутаро Мартинес чуть не наказал «Сити» за ошибку. Реакция Гвардиолы бесценна

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Были бы волосы − поседел.

Когда финал Лиги чемпионов между «Сити» и «Интером» подходил к часовому рубежу, защитник «горожан» Мануэль Аканджи решил создать опасный момент для соперника.

Бернарду Силва возвращал мяч назад, а швейцарец решил пропустить его на вратаря, но не увидел, что за его спиной был Лаутаро Мартинес.

Аргентинец решил сблизиться с вратарем и переиграть его, хотя был хороший вариант в центре штрафной − набегающий Ромелу Лукаку. На счастье «Сити», решение было неправильное.

Реакция Пепа Гвардиолы на данный момент − это отдельный вид искусства. Тренер понимал, что никак повлиять на эпизод не может, потому рухнул на газон и наблюдал за ним, стоя на коленях.

Выдыхай, Пеп. Скоро забьете первый гол в матче.

5 комментариев

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moldfan
До сегодняшня дня, считал что у Эдерсона вообще отсутствует нервная система. Но сегодня он определенно нервничал. Много ошибок на ровном месте, правда тут скорее Аканджи должен был акцентированней отдавать, раз решил играть с вратарем.

И тем не менее в ключевых моментах. Эдерсон все спас. В том числе и в этом моменте, но тут Лаутару в свойственной его манере, растерлся и сыграл по идиотский конечно.
+6
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+6
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Ноябрьский Набат
Самый классный момент матча👍
+2
-1
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21_my_pobedim
Лаутаро лоханулся(( Жаль.
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San San
аканджи мяч просрл и бежит трусцой ....
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