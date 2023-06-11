Были бы волосы − поседел.

Когда финал Лиги чемпионов между «Сити» и «Интером» подходил к часовому рубежу, защитник «горожан» Мануэль Аканджи решил создать опасный момент для соперника.

Бернарду Силва возвращал мяч назад, а швейцарец решил пропустить его на вратаря, но не увидел, что за его спиной был Лаутаро Мартинес.

Аргентинец решил сблизиться с вратарем и переиграть его, хотя был хороший вариант в центре штрафной − набегающий Ромелу Лукаку. На счастье «Сити», решение было неправильное.

Реакция Пепа Гвардиолы на данный момент − это отдельный вид искусства. Тренер понимал, что никак повлиять на эпизод не может, потому рухнул на газон и наблюдал за ним, стоя на коленях.

Выдыхай, Пеп. Скоро забьете первый гол в матче.