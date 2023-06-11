😮Лаутаро Мартинес чуть не наказал «Сити» за ошибку. Реакция Гвардиолы бесценна
Были бы волосы − поседел.
Когда финал Лиги чемпионов между «Сити» и «Интером» подходил к часовому рубежу, защитник «горожан» Мануэль Аканджи решил создать опасный момент для соперника.
Бернарду Силва возвращал мяч назад, а швейцарец решил пропустить его на вратаря, но не увидел, что за его спиной был Лаутаро Мартинес.
Аргентинец решил сблизиться с вратарем и переиграть его, хотя был хороший вариант в центре штрафной − набегающий Ромелу Лукаку. На счастье «Сити», решение было неправильное.
Реакция Пепа Гвардиолы на данный момент − это отдельный вид искусства. Тренер понимал, что никак повлиять на эпизод не может, потому рухнул на газон и наблюдал за ним, стоя на коленях.
Выдыхай, Пеп. Скоро забьете первый гол в матче.
И тем не менее в ключевых моментах. Эдерсон все спас. В том числе и в этом моменте, но тут Лаутару в свойственной его манере, растерлся и сыграл по идиотский конечно.