Катается по местным хайвэям.

В среду стало известно, что Лионель Месси и «Интер Майами» заключат контракт на 3 года. Соглашение аргентинского футболиста с клубом из Флориды вступит в силу 1 июля, сообщает TyC Sports.

В документ включена опция, согласно которой Месси сможет уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Чтобы контракт действовал до 2026 года, футболист и клуб должны достигнуть договоренности о продолжении сотрудничества.

А сам Лео уже находится в США - в сети появились первые кадры аргентинца, едущего за рулем автомобиля.