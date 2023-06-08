Месси тем временем уже в США - первые кадры с Лео из солнечного Майами🌞🌞🌞
Катается по местным хайвэям.
В среду стало известно, что Лионель Месси и «Интер Майами» заключат контракт на 3 года. Соглашение аргентинского футболиста с клубом из Флориды вступит в силу 1 июля, сообщает TyC Sports.
В документ включена опция, согласно которой Месси сможет уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Чтобы контракт действовал до 2026 года, футболист и клуб должны достигнуть договоренности о продолжении сотрудничества.
А сам Лео уже находится в США - в сети появились первые кадры аргентинца, едущего за рулем автомобиля.
Его снимали на самый последний айфон, потом передавали по фейсу, потом по телеграмму, потом прошло через Wechat, Whatsapp, может даже был скайп. Все для того, чтобы мы увидели эти кадры