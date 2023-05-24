Упс! В 2011 году Хулиан Альварес проходил просмотр в «Реале», но мечтал играть за «Барселону!🤯🤯🤯
В итоге остался в Аргентине.
В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 29 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити» и забил 9 голов.
А 12 лет назад Хулиан приезжал в Европы на просмотр в мадридский «Реал» и даже провел несколько матчей за молодежную команду команду Мадрида.
Альвареса ждали и в «Барселоне», но на семейном совете было принято решение вернуться домой – первым клубом нападающего лишь через 5 лет стал «Ривер Плейт».
Занятно, что еще за год до своего путешествия в Европу Альварес мечтал играть за «Барселону» – футболку с 10-м номером он выложил у себя на странице в соцсети.
7 комментариев