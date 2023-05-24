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Упс! В 2011 году Хулиан Альварес проходил просмотр в «Реале», но мечтал играть за «Барселону!🤯🤯🤯

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В итоге остался в Аргентине.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 29 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити» и забил 9 голов.

А 12 лет назад Хулиан приезжал в Европы на просмотр в мадридский «Реал» и даже провел несколько матчей за молодежную команду команду Мадрида.

 

Альвареса ждали и в «Барселоне», но на семейном совете было принято решение вернуться домой – первым клубом нападающего лишь через 5 лет стал «Ривер Плейт».

Занятно, что еще за год до своего путешествия в Европу Альварес мечтал играть за «Барселону» – футболку с 10-м номером он выложил у себя на странице в соцсети.

 

7 комментариев

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Grigoriy Kor
Кажется Сити скорее отпустит Холланда, чем Альвареса. Это определенно игрок Пепа
+11
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Артур Мкртычян
Ответ Emin Aliev
Альварес не захочет сидеть на банке в рассвете сил
кто сказал что он сидеть будет? грилиш тоже был на банке в прошлом году. а теперь тащит клуб. учитывая потенциал Альвареса. он будет в основе в следующем году. плюс ещё не известно останется ли Холланд. так что купить Альвареса не реально. он и контракт продлил до 28, буквально пару недель назад.
+5
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NartApsua
Идеально бы подошёл сейчас Барсе!
+3
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Raindrop Drop Top
Ответ Emin Aliev
Альварес не захочет сидеть на банке в рассвете сил
Почему он тогда сидит на банке в Сити? 🤣
+3
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Артур Мкртычян
Ответ Нургалиев Разрешил
Жаль - не сложилось, парень с задатками. Мб Барса нго подпишет когда-нибудь, был бы хороший ход
никто не перейдет в нынешнюю барсу из сити, если у них все нормально. даже гюндоган уже передумал.
+3
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Emin Aliev
Ответ Артур Мкртычян
никто не перейдет в нынешнюю барсу из сити, если у них все нормально. даже гюндоган уже передумал.
Альварес не захочет сидеть на банке в рассвете сил
0
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