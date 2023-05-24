7 комментариев

В итоге остался в Аргентине.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 29 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити» и забил 9 голов.

А 12 лет назад Хулиан приезжал в Европы на просмотр в мадридский «Реал» и даже провел несколько матчей за молодежную команду команду Мадрида.

Альвареса ждали и в «Барселоне», но на семейном совете было принято решение вернуться домой – первым клубом нападающего лишь через 5 лет стал «Ривер Плейт».

Занятно, что еще за год до своего путешествия в Европу Альварес мечтал играть за «Барселону» – футболку с 10-м номером он выложил у себя на странице в соцсети.