Гаспачо
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«Я снесу тебе голову». Нандо Торрес чуть не подрался с экс-одноклубником на юношеском мадридском дерби и назвал фаната «клоуном» 🤡🤬

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Фернандо Торрес Фернандо Торрес
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Так себе пример для молодежи 😅

Сегодня Фернандо Торрес и Альваро Арбелоа, игравшие вместе два сезона в «Ливерпуле» с 2007 по 2009 год, вновь встретились на одном поле. Они оба перешли в тренерское дело после того, как повесили бутсы на гвоздь: Арбелоа отвечает за «Реал» U19 лет, а Торрес возглавляет «Атлетико Мадрид» той же возрастной категории.

К сожалению, встреча двух товарищей пошла не так, как бы хотелось фанатам мерсисайдцев.

Журналист Хорхе Бергатинос запостил видео с сегодняшнего матча четвертьфинала молодежного Кубка чемпионов, где бывшие партнеры по команде спорят на бровке, пока тренерский штаб «Мадрида» наблюдает за происходящим неподалеку. Потом Торрес резко оттолкнул Арбелоа и ушел.

Как сообщает испанское издание Relevo, Торрес сказал: «Я снесу тебе голову», а Арбелоа ответил: «Начинай, когда захочешь».

На этом все не закончилось. «Атлетико» только возобновил игру, но тренеры продолжили свой спор, и в итоге Арбеола получил желтую карточку, а Торрес вовсе был удален.

Фернандо еще раз вспылил, когда его начали оскорблять фанаты соперника, пока он покидал поле. Проходя мимо трибун в ответ на критику он сказал: «Я сейчас поднимусь к тебе, клоун».

Угрожающе, учитывая нынешнюю форму Нандо 😄

Скамейки запасных последовали примеру своих боссов и устроили потасовку между собой, высыпав на поле. Всего было показано девять желтых карточек, шесть из которых получил «Атлетико». 

Жаркая встреча закончилась ничьей 2:2 и победой мадридского «Реала» по сумме встреч со счетом 4:2.

Как быстро все меняется.

 

4 комментария

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Ramin Nuriev
Тест колоть и быть медийным одновременно сложно
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Арман Варданян
Мда, рановато им в тренеры)
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Befire
Испанский Спартак Гогниев, только значительно менее талантливый конечно.
0
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