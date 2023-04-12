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📸 Видели лицо Киммиха после столкновения с Холандом? Эрлинг попал Йозуа локтем в область скулы

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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» дома без особых трудностей разобрался с «Баварией».

Первые 70 минут матча вышли крайне плотными и зрелищными, не обошлось и без грубых стыков. В борьбе Холанд локтем попал Киммиху по лицу. Йозуа упал на газон, судья посчитал, что Эрлинг правила не нарушил.

Но выглядел этот стык крайне неприятно, особенно учитывая разницу габаритов игроков:

На послематчевом интервью лицо Йозуа выглядело не лучшим образом.

Несмотря на полученное повреждение и печальный для «Баварии» результат, Киммих сохраняет оптимизм в отношении ответной встречи команд:

«Первые 60 минут мы были хороши. После второго пропущенного гола мы стали чаще ошибаться и подарили сопернику много шансов. Тяжелый вечер. Это может прозвучать глупо, но сегодня мы увидели, что играть с «Сити» на равных и победить реально. Верю в себя и в свою команду».

Ответный матч «Баварии» и «Ман Сити» назначен на 19 апреля.

Как считаете, стоило ли арбитру показать Холанду желтую за грубость? Или вам кажется, что этот стык – обычный игровой эпизод? Делитесь мнением в комментах!

6 комментариев

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Игорь Климов
А почему жёлтую карточку не дали Холанду?
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Mike Judge
Ответ superpab
Холланду конечно жёлтая тут должна была быть без вопросов. Но судья добросовестно не заметил нарушения, хотя это было очень сложно сделать
А то, что Киммих двумя руками держал Холланда, это судья тоже добросовестно не заметил?
+1
0
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Валерий Князькин
А как так получилось что Киммих опекает Холланда, в этом нет разве ничего странного
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0
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ziyafeson
Ну тут однозначно желтая . Но Бавария вчера облажалась. Просто тупо облажалась. Вопросов нет только к зоммеру если бы не он то могли влететь и на 0:5
+5
0
+5
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superpab
Холланду конечно жёлтая тут должна была быть без вопросов. Но судья добросовестно не заметил нарушения, хотя это было очень сложно сделать
+10
-1
+9
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DolJun
странно что сити не получил право пробить пенальти за такое вероломное нападение киммиха на холанда.
+4
-9
-5
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