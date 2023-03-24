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Симеоне: «В «Баварии» нет выбора, кроме как побеждать. У них ребята вроде Киммиха – последний раз он терял мяч, когда отдал его сыну»

Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне необычно высказался о «Баварии», и особенно о Йозуа Киммихе.

: «Когда ты переходишь в «Баварию», у тебя нет другого выбора, кроме как побеждать. Видели, как играет «Бавария»? Они идут на тебя и только и делают, что забивают голы. Они никогда не проигрывают.

Diego Simeone lobt FC Bayern nach Weiterkommen von Atlético Madrid - DER SPIEGEL

У них есть ребята вроде Киммиха, который последний раз потерял мяч, когда отдал его сыну, чтобы поиграть с ним. Этот парень – машина».

После таких лестных слов можно удивиться истории очных встреч Симеоне с «Баварией». «Атлетико» провел 6 встреч с мюнхенцами: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

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