Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне необычно высказался о «Баварии», и особенно о Йозуа Киммихе.

: «Когда ты переходишь в «Баварию», у тебя нет другого выбора, кроме как побеждать. Видели, как играет «Бавария»? Они идут на тебя и только и делают, что забивают голы. Они никогда не проигрывают.

У них есть ребята вроде Киммиха, который последний раз потерял мяч, когда отдал его сыну, чтобы поиграть с ним. Этот парень – машина».

После таких лестных слов можно удивиться истории очных встреч Симеоне с «Баварией». «Атлетико» провел 6 встреч с мюнхенцами: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.