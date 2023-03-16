Моуринью рассказал о единственном голе, который забили болельщики
Жозе Моуринью все еще переживает из-за поражения в полуфинале Лиги чемпионов 2005 года от «Ливерпуля», когда он был главным тренером «Челси».
На недавней пресс-конференции Жозе рассказал, что болельщики «Ливерпуля» сильно повлияли на решение арбитра. Невероятно, но гол Луиса Гарсии стал единственным в обоих матчах.
«Единственный раз, когда я видел, как стадион забивал гол, был в полуфинале Лиги чемпионов в 2005 году», – вспоминает Жозе.
«Ливерпуль» забил гол, но судья не видел, пересек ли мяч линию ворот. Фанаты наделали столько шума, что судья его засчитал. Стадион помогает вам. По статистике у хозяев поля больше положительных результатов, чем у гостей».
Реф потом сказал, что альтернативой голу была красная Чеху и пенальти. Лучше?