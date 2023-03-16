Гаспачо
Блог

Моуринью рассказал о единственном голе, который забили болельщики

Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Клубы Клубы
Луис Гарсия Санс Луис Гарсия Санс
Футбол Футбол

Жозе Моуринью все еще переживает из-за поражения в полуфинале Лиги чемпионов 2005 года от «Ливерпуля», когда он был главным тренером «Челси».

На недавней пресс-конференции Жозе рассказал, что болельщики «Ливерпуля» сильно повлияли на решение арбитра. Невероятно, но гол Луиса Гарсии стал единственным в обоих матчах.

«Единственный раз, когда я видел, как стадион забивал гол, был в полуфинале Лиги чемпионов в 2005 году», – вспоминает Жозе.

«Ливерпуль» забил гол, но судья не видел, пересек ли мяч линию ворот. Фанаты наделали столько шума, что судья его засчитал. Стадион помогает вам. По статистике у хозяев поля больше положительных результатов, чем у гостей».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Нравится мне Моуриньо, несгибаемый. И на смертном одре не изменится и будет гнуть саою линию. Даже нытьё его простительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_El Nino_
А че думаете просто так говорят, что болельщики это 12 игрок?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxB
До сих пор горит, да?)
Реф потом сказал, что альтернативой голу была красная Чеху и пенальти. Лучше?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий