Жозе Моуринью все еще переживает из-за поражения в полуфинале Лиги чемпионов 2005 года от «Ливерпуля», когда он был главным тренером «Челси».

На недавней пресс-конференции Жозе рассказал, что болельщики «Ливерпуля» сильно повлияли на решение арбитра. Невероятно, но гол Луиса Гарсии стал единственным в обоих матчах.

«Единственный раз, когда я видел, как стадион забивал гол, был в полуфинале Лиги чемпионов в 2005 году», – вспоминает Жозе.

«Ливерпуль» забил гол, но судья не видел, пересек ли мяч линию ворот. Фанаты наделали столько шума, что судья его засчитал. Стадион помогает вам. По статистике у хозяев поля больше положительных результатов, чем у гостей».