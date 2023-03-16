10 комментариев

«Наполи» спокойно прошел «Айнтрахт», а вот за пределами стадиона творился ад: немецкие болельщики приехали громить город🔥😱❌
Дикость от фанатов «Айнтрахта».
«Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла «Айнтрахт» в 1/8 финала. Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.
Радость неаполитанцев омрачили события в городе за пределами стадиона – там настоящий ад устроили немецкие фанаты, которым из-за драки перед первым матчем запретили приезжать в Неаполь, но они не послушались.
Во Франкфурте болельщики «Айнтрхата» напали на итальянских фанатов, после чего «Наполи» даже запретил продажу билетов гостям на ответный матч. Запрет пришлось отменить и все закончилось плохо.
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