10 комментариев

Дикость от фанатов «Айнтрахта».

«Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла «Айнтрахт» в 1/8 финала. Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

Радость неаполитанцев омрачили события в городе за пределами стадиона – там настоящий ад устроили немецкие фанаты, которым из-за драки перед первым матчем запретили приезжать в Неаполь, но они не послушались.

Во Франкфурте болельщики «Айнтрхата» напали на итальянских фанатов, после чего «Наполи» даже запретил продажу билетов гостям на ответный матч. Запрет пришлось отменить и все закончилось плохо.