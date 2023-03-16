Гаспачо
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«Наполи» спокойно прошел «Айнтрахт», а вот за пределами стадиона творился ад: немецкие болельщики приехали громить город🔥😱❌

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Дикость от фанатов «Айнтрахта».

«Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла «Айнтрахт» в 1/8 финала. Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

Радость неаполитанцев омрачили события в городе за пределами стадиона – там настоящий ад устроили немецкие фанаты, которым из-за драки перед первым матчем запретили приезжать в Неаполь, но они не послушались.

Во Франкфурте болельщики «Айнтрхата» напали на итальянских фанатов, после чего «Наполи» даже запретил продажу билетов гостям на ответный матч. Запрет пришлось отменить и все закончилось плохо.

10 комментариев

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shooher
Никогда не понимал таких отморозков. Приехать в другую страну, и вместо того, чтобы посмотреть футбол дерутся с полицией, зарабатывая себе нехилые штрафы, а то и сроки. Офигенно сгонял на 5к евро или 2-3 года.
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Pol1986
Разгул демократии
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Hollywood Hogan
Вот что бывает, когда ОМОН не может от**здить дубинками всякое зверьё...
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Адепт Суперлиги
Абсолютный сюр и мракобесие. ЛГБТ-лига вконец оборзела, эти свиньи откровенные должны быть забанены лет на 10. Вот для этого и нужна Суперлига, напомню, что ни 1 из лгбт-команд не была готова принять в ней участие первоначально, очевидно, что из-за чувства собственной важности и культивации ненависти в фанатской среде, которые в Суперлиге сильно пострадали бы.
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Bleffinho
а как это так получилось, что в свободной Европе вдруг нет свободного перемещения и кому-то запретили куда-то приезжать? Кто тут из свободолюбивых и экстремально цивилизованных расскажет про это? на протесты всем евросоюзом будут выходить в защиту прав фанатов? или это уже и было протестом?)
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Диванный эксперт
И никакого фанайди)
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Ильнур Исмагилов
Айнтрахт, Цвайтрахт, Драйтрахт
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Классный руководитель
фрицы одним словом
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Alexzers
Ответ Someone from Internet
Это фейк, фотошоп. Цивилизованные европейцы никогда не будут подобную дичь творить. Ведь они же не варвары как некоторые...
сарказм засчитан
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Someone from Internet
Это фейк, фотошоп. Цивилизованные европейцы никогда не будут подобную дичь творить. Ведь они же не варвары как некоторые...
+16
-15
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