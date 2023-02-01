Выдающаяся результативность: смотрим на топ-4 лучших вингера в Европе с начала сезона

Вингеры хорошо известны своим дриблингом и способностью обгонять соперников.

Мы наблюдаем за игрой нескольких выдающихся вингеров, которые зарекомендовали себя как сила, с которой приходится считаться.

Давайте посмотрим на четырех футболистов, продемонстрировавших лучшую форму в Европе с начала сезона.

Букайо Сака, «Арсенал»

Англичанин был энергичен в атаке, его присутствие на фланге очень полезно для лондонцев.

21-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах за «Арсенал» с начала сезона. Его стабильная игра в атаке чрезвычайно важна для Микеля Артеты в гонке за титулом чемпиона Премьер-лиги.

Винисиус, «Реал Мадрид»

Бразилец известен своим умением обойти соперника в любой ситуации, его игра на левом фланге остается сильнейшей стороной «Мадрида».

22-летний Вини стал автором 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах с начала сезона.

Неймар, «ПСЖ»

Бразилец является самым универсальным вингером в Европе, он выдающимся образом может продвигаться с мячом с левого фланга в штрафную соперника. Нельзя не отметить его мастерство в завершении атак.

На счету Неймара 17 голов и 15 ассистов в 25 матчах за «ПСЖ» с начала сезона. Он имеет все шансы на индивидуальные награды, если продолжит демонстрировать такую результативность.

Маркус Рэшфорд, «МЮ»

Англичанин очень быстр и способен обогнать любого соперника на фланге. Его игру за «МЮ» в этом сезоне можно назвать выдающейся.

25-летний Маркус забил 18 голов и зарегистрировал 6 результативных передач в 30 матчах за английский клуб. Он лучший бомбардир «МЮ» в этом сезоне.