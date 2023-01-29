🤜🤛 «Братья навек». Роналду пригласил четырех футболистов «МЮ» в Саудовскую Аравию. Одно имя вас точно удивит 😲
Хочет пообщаться и попрощаться.
Криштиану Роналду пригласил четырех своих бывших товарищей по «Манчестер Юнайтед» посмотреть, как он играет в «Аль-Насре», а также попрощаться.
Как сообщает The Sun, бывший форвард «МЮ» связался со своими товарищами по «Олд Траффорд».
Утверждается, что Криштиану Роналду хочет организовать визит нескольких экс-партнеров в Саудовскую Аравию.
Дело в том, что из-за скандального уходи из Англии, у Криштиану не было возможности попрощаться со своими товарищами по команде.
Роналду владеет огромной виллой рядом с Лиссабоном и приглашает туда нескольких своих бывших товарищей по команде будущим летом.
Португалец также попросил их посмотреть, как он играет за «Аль-Наср», если это возможно.
Согласно The Sun, Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан являются четырьмя игроками, с которыми Роналду хочет встретиться.
Приглашает в Аравию или приглашает в Лиссабон?
В Лиссабоне летом, я думаю, ждет нас шикарная свадьба. Траур по сыну закончится (год держат траур), вилла уже достроена и оформляется. Лучшее место для гостей и торжества. На свадьбе будут Сборная Португалии, партнеры по Реалу, Юве, МЮ и Аь -Насра.
Насчёт Аравии непонятно. Поясните, автор