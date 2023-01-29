Гаспачо
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🤜🤛 «Братья навек». Роналду пригласил четырех футболистов «МЮ» в Саудовскую Аравию. Одно имя вас точно удивит 😲

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Футбол Футбол

Хочет пообщаться и попрощаться.

Криштиану Роналду пригласил четырех своих бывших товарищей по «Манчестер Юнайтед» посмотреть, как он играет в «Аль-Насре», а также попрощаться.

Как сообщает The Sun, бывший форвард «МЮ» связался со своими товарищами по «Олд Траффорд».

Утверждается, что Криштиану Роналду хочет организовать визит нескольких экс-партнеров в Саудовскую Аравию.

Дело в том, что из-за скандального уходи из Англии, у Криштиану не было возможности попрощаться со своими товарищами по команде.

Роналду владеет огромной виллой рядом с Лиссабоном и приглашает туда нескольких своих бывших товарищей по команде будущим летом.

Португалец также попросил их посмотреть, как он играет за «Аль-Наср», если это возможно.

Согласно The Sun, Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан являются четырьмя игроками, с которыми Роналду хочет встретиться.

17 комментариев

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Boba jac
Ответ Dm Kznts
Тебя тоже пригласили? :)
Да кому она там нужна? Она здесь воюет за кришти. Праздник жизни кришти проходит без нее. Таких как она тысячи, которые живут в надежде на кришти.
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Boba jac
Ответ на войне как на войне
Не поняла Приглашает в Аравию или приглашает в Лиссабон? В Лиссабоне летом, я думаю, ждет нас шикарная свадьба. Траур по сыну закончится (год держат траур), вилла уже достроена и оформляется. Лучшее место для гостей и торжества. На свадьбе будут Сборная Португалии, партнеры по Реалу, Юве, МЮ и Аь -Насра. Насчёт Аравии непонятно. Поясните, автор
Родригес переходит на следующий уровень?
0
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Boba jac
Кришти хочет показать верблюдов им что ли ? Что они не видели в песках Аравии?
0
0
0
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Decard Show
Роскошь,эго,одержимость,харизма сильна ассоциируется с Португальцам7 !!! Иногда ощущение что Тони Старк это и есть прототип Португальца7!!!!
0
-1
-1
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Dm Kznts
Ответ на войне как на войне
Не поняла Приглашает в Аравию или приглашает в Лиссабон? В Лиссабоне летом, я думаю, ждет нас шикарная свадьба. Траур по сыну закончится (год держат траур), вилла уже достроена и оформляется. Лучшее место для гостей и торжества. На свадьбе будут Сборная Португалии, партнеры по Реалу, Юве, МЮ и Аь -Насра. Насчёт Аравии непонятно. Поясните, автор
Тебя тоже пригласили? :)
+2
0
+2
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Арман Варданян
Ответ Данил Кулинский
Мага легенда МЮ, он в такой мycор не пойдет.
Не волнуйся, к тебе домой он не приедет)
0
0
0
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Gani
Роналду видимо хочет вместе со своими корешами Бруну, Каземиро и Вараном отмудохать Харри. Далота не пригласили потому что слишком молод еще в такие терки лезть :)
+4
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+4
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на войне как на войне
Ответ Артем Чугунов
Приглашает летом в Лиссабон, но, по-возможности, хочет, чтобы еще приехали на его игру в СА
Ясно. Спасибо
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Артем Чугунов
Автор
Артем Чугунов
Клубная редакция
5 подписчиков
Ответ на войне как на войне
Не поняла Приглашает в Аравию или приглашает в Лиссабон? В Лиссабоне летом, я думаю, ждет нас шикарная свадьба. Траур по сыну закончится (год держат траур), вилла уже достроена и оформляется. Лучшее место для гостей и торжества. На свадьбе будут Сборная Португалии, партнеры по Реалу, Юве, МЮ и Аь -Насра. Насчёт Аравии непонятно. Поясните, автор
Приглашает летом в Лиссабон, но, по-возможности, хочет, чтобы еще приехали на его игру в СА
0
0
0
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на войне как на войне
Не поняла
Приглашает в Аравию или приглашает в Лиссабон?

В Лиссабоне летом, я думаю, ждет нас шикарная свадьба. Траур по сыну закончится (год держат траур), вилла уже достроена и оформляется. Лучшее место для гостей и торжества. На свадьбе будут Сборная Португалии, партнеры по Реалу, Юве, МЮ и Аь -Насра.

Насчёт Аравии непонятно. Поясните, автор
+1
0
+1
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Руслан Саидов
Что тут непонятного, Харри капитан с ним он по прощается в лице всей остальной команды )
0
0
0
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AndreyBSC
Я думал имя, которое меня удивит - это Тен Хааг))
0
0
0
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Someone from Internet
Не верю The Sun, но если это правда, то где Далот? Роналду отзывался о нём, как о молодом профессионале
0
0
0
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Фанат футбола 777
Харри Магваер самолёт пропустит
+2
0
+2
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anti4ex
Что то мне кажется что вместо Харри приглашён Далот
+14
-1
+13
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Данил Кулинский
Мага легенда МЮ, он в такой мycор не пойдет.
+2
-2
0
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Максон121
Красивый квартет
0
0
0
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