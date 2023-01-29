🤜🤛 «Братья навек». Роналду пригласил четырех футболистов «МЮ» в Саудовскую Аравию. Одно имя вас точно удивит 😲

Хочет пообщаться и попрощаться.

Криштиану Роналду пригласил четырех своих бывших товарищей по «Манчестер Юнайтед» посмотреть, как он играет в «Аль-Насре», а также попрощаться.

Как сообщает The Sun, бывший форвард «МЮ» связался со своими товарищами по «Олд Траффорд».

Утверждается, что Криштиану Роналду хочет организовать визит нескольких экс-партнеров в Саудовскую Аравию.

Дело в том, что из-за скандального уходи из Англии, у Криштиану не было возможности попрощаться со своими товарищами по команде.

Роналду владеет огромной виллой рядом с Лиссабоном и приглашает туда нескольких своих бывших товарищей по команде будущим летом.

Португалец также попросил их посмотреть, как он играет за «Аль-Наср», если это возможно.

Согласно The Sun, Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан являются четырьмя игроками, с которыми Роналду хочет встретиться.