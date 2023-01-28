«Через 2-3 недели он вернется к тренировкам в общей группе». Юрген Клопп о состоянии Артура

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился последними новостями о состоянии игрока «Ювентуса» Артура Мело, который находится в английском клубе на правах аренды.

Бразилец присоединился к «красным» летом, в «Юве» надеялись, что этот переход станет постоянным, но очередная травма Артура скорее всего испортит план итальянцев.

«Я вижу, что Артуру лучше, он уже начал бегать, и через две-три недели он сможет вернуться к тренировкам в общей группе», - сообщил Юрген Клопп.

Пока Артур Мело провёл лишь один матч за «Ливерпуль». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.