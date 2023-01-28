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«Через 2-3 недели он вернется к тренировкам в общей группе». Юрген Клопп о состоянии Артура

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился последними новостями о состоянии игрока «Ювентуса» Артура Мело, который находится в английском клубе на правах аренды.

Бразилец присоединился к «красным» летом, в «Юве» надеялись, что этот переход станет постоянным, но очередная травма Артура скорее всего испортит план итальянцев.

«Я вижу, что Артуру лучше, он уже начал бегать, и через две-три недели он сможет вернуться к тренировкам в общей группе», - сообщил Юрген Клопп.

Пока Артур Мело провёл лишь один матч за «Ливерпуль». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

1 комментарий

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Cheah
Смысл было подписывать до 25 года? Хрусталь и шампанское...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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