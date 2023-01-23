5 лучших тренеров мира прямо сейчас. В августе вы бы не смогли в это поверить

Давайте спорить.

Тяжело быть тренером футбольного клуба.

Каждое действие или слово изучают миллионы людей по всему миру. Лишь немногим удалось оправдать ожидания и подарить болельщикам привлекательный и эффективный футбол в этом сезоне.

Портал Sportskeeda собрал пятерку лучших менеджеров мирового футбола прямо сейчас.

5 место – Хави («Барселона»).

Наставник «Барселоны» не смог выйти из группового этапа Лиги чемпионов второй сезон подряд. Помимо этого разочарования, «Барселона» Хави была безупречна в этом сезоне.

Сине-гранатовые лидируют в Ла Лиге, оторвавшись от мадридского «Реала» на три очка. Каталонцы проиграли только один раз в текущем сезоне чемпионата Испании, и это поражение было от действующего чемпиона в октябре.

«Барселона» недавно выиграла Суперкубок, обыграв в финале «Реал Мадрид» со счетом 3:1. Это была знаменательная победа Хави, так как принесла ему первый тренерский трофей в «Барсе».

4 место – Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Тренер «Манчестер Сити» продолжает доминировать в Англии, хоть и находится в роли догоняющего в этом сезоне. Испанец выигрывал АПЛ в четырех из последних пяти сезонов!

Команда Гвардиолы в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отстав на пять очков от лидирующего «Арсенала». «Сити» является самой забивающей командой в АПЛ, чему поспособствовал трансфер Эрлинга Холанда.

Возможно, что в этом году «Сити» сделает упор на победу в Лиге Чемпионов – посмотрим.

3 место – Эдди Хау («Ньюкасл»).

«Ньюкасл» добился огромных успехов с момента приобретения инвестиционной группой во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) в октябре 2021 года, сделав несколько важных подписаний. Тем не менее, именно их тренер Эдди Хау заслуживает похвалы за то, что превратил команду в претендента на попадание в четверку лучших.

«Ньюкасл» показывает привлекательный футбол. Каждый игрок знает свою роль в команде, они неустанно работают как единое целое, и почти не имеют проваленных матчей. С начала сезона сороки набрали 39 очков за 20 игр, став третьей командой в лиге.

На данный момент команда Хау потерпела только одно поражение – от «Ливерпуля» со счетом 2:1 в сентябре. Помимо этого, они обыграли «Челси» (1:0; ноябрь) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1; октябрь), а также сыграли вничью с «Арсеналом» (0-0; январь), «Манчестер Юнайтед» (0-0; октябрь) и «Манчестер Сити» (3-3; август).

2 место – Микель Артета («Арсенал»).

Тренерский талант Микеля Артеты был поставлен под сомнение в прошлом сезоне, когда канониры разбазарили комфортное преимущество в АПЛ, тем самым упустив не только титул, но и место в четверку. Вместо того, чтобы поддаться искушению и уволить своего тренера, совет «Арсенала» дал испанцу второй шанс.

Сейчас «Арсенал» является лучшей командой в самой конкурентоспособной футбольной лиге на планете: АПЛ. Они набрали 50 очков за 19 матчей и возглавляют турнирную таблицу, опережая «Ман Сити» на 5 очков.

За исключением «Манчестер Сити», с которым им еще предстоит встретиться, «Арсенал» обыграл все лучшие команды в Премьер-лиге. Они вчера расправились с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2, неделю назад с «Тоттенхэмом» (2:0, в октябре выиграли 3:1), в ноябре с «Челси» (1:0), а в октябре с «Ливерпулем» (3:2).

Они потерпели только одно поражение в Премьер-лиге в этом сезоне, уступив красным дьяволам на «Олд Траффорд» со счетом 3:1 в сентябре.

1 место – Лучано Спаллетти («Наполи»).

«Наполи» – одна из самых ярких команд этого сезона, и заслуга за это принадлежит Лучано Спаллетти. Несмотря на отсутствие финансовой мощи, неаполитанцы стали лидерами Серии А, оторвавшись на 12 очков от ближайшего преследователя.

Спаллетти установил идеальный баланс между грозной атакующей игрой и дисциплинированной обороной. В нынешнем сезоне Серии А «Наполи» забил 46 голов, а пропустил лишь 14.

«Наполи» также отлично выглядит в Лиге чемпионов. Команда Спаллетти выиграла пять из шести матчей на групповом этапе, опередив грозный «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

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