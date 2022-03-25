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Ракитич раскрыл сумасшедшую причину, по которой Лионель Месси решил купить дом своего соседа в Барселоне

Лионель Месси Лионель Месси
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По словам его бывшего товарища по команде Ивана Ракитича, в 2013 году Лионель Месси был так зол на своих грубых и шумных соседей, что решил купить их дом.

«У меня не было никаких проблем с соседями, не то что у Месси в Кастельдефельсе», — сказал Ракитич испанскому изданию Diario Gol.

«Ему пришлось купить дом у соседей, потому что они были шумными, поэтому он мог побыть один».

Сообщалось, что Месси пытался построить стену, чтобы отрезать раздражающий шум от своих ближайших соседей, но это было запрещено правилами. Затем он решил купить дом.

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