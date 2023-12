Крикет в «Википедии» популярнее Месси, Роналду и Тейлор Свифт вместе взятых. Серьезно?!

«Википедия» традиционно подвела итоги года, собрав подборку самых читаемых статей за 2023-й. Список впечатляет.

Оказывается, больше всего людей интересовали не войны, катаклизмы или политика, а кино, звезды шоу-бизнеса и спорт. Особенно – крикет.

Не ожидали? После изучения шорт-листа феномен крикета прояснится.

Пойдем в обратном порядке.

17-25 места: США > Индия и Илон Маск > Эндрю Тейт

25. Эндрю Тейт (12 728 616 запросов)

Скандальный американский блогер и инфоцыган, арестованный по делу о торговле людьми.

24. Конфликт между Россией и Украиной (12 798 866)

Тут все понятно.

23. «Стражи галактики. Часть 3» (13 392 917)

Американский фильм про супергероев с безумным актерским составом – от Брэдли Купера в роли енота до Сильвестра Сталлоне.

22. Лиза Мари Пресли (13 764 007)

Дочь Элвиса, которая была замужем за Майклом Джексоном, а позже за Николасом Кейджем, ушла из жизни в январе этого года.

21. Индия (13 850 178)

Страна, которая в этом году обогнала по населению Китай, кажется, скоро будет задавать все тренды в поисковиках.

20. «Аватар. Путь воды» (14 303 116)

Очередной шедевр франшизы Джеймса Кэмерона.

19. Илон Маск (14 370 395)

Эксцентричный бизнесмен и изобретатель, который запускает частные ракеты в космос, устраивает революции в соцсетях и не стесняется высказывать свое мнение по тонким политическим вопросам.

18. США (16 240 461)

Удивлены?

17. Мэттью Перри (16 454 666)

Суперзвезда сериала «Друзья», в октябре в возрасте 54 лет ушедший из жизни.

11-16 места: О, Роналду выше Месси!

16. АПЛ (16 604 669)

Самая популярная национальная футбольная лига и здесь подтвердила статус.

15. Лео Месси (16 623 630)

Куда без спортсмена года по версии журнала TIME?

14. Криштиану Роналду (17 492 537)

Балл в копилку Рона в их вечной гонке с Месси.

13. «Барби» (18 051 077)

Только не говорите, что не смотрели.

12. Тейлор Свифт (19 418 385)

Певица, изменившая индустрию. Кстати, и в спортивных новостях мелькает регулярно. Она встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси. И из-за нее «Лион» не сыграет дома, если придется биться за Лигу 1 в стыках.

11. The Last of Us (19 791 789)

Сериал, основанный на компьютерной игре, стал одним из самых обсуждаемых в истории.

10-1 места: крикет, крикет, индийские фильмы и снова крикет

10. «Патхан» (19 932 509)

А вот это уже интереснее. В той же «Википедии» нет русского описания фильма, хотя один из эпизодов снимали на Байкале. Этот блокбастер – что-то между «Рэмбо» и «Джеймсом Бондом». И Шахрух Хан, который исполняет роль главного героя, один из самых узнаваемых людей в Индии. В одной только популярной соцсети с фотографиями у него 44,5 млн подписчиков.

9. Индийская Премьер-лига-2023 (20 694 974)

Подбираемся к главному. Если вы подумали, что ИПЛ – это про футбол, то зря. Речь про крикет. Матчи индийской лиги транслировали в Австралии, Великобритании, США и Канаде.

8. «Солдат» (21 791 126)

Снова боевик и снова Шахрух Хан в главной роли. Трейлер крутили даже на башне Бурдж-Халиф. Фильм за первый месяц собрал за 70 миллионов долларов в своей стране и больше 16 в Европе и Америке, став самым кассовым в истории Индии.

7. Роберт Оппенгеймер (25 672 469)

Отец атомной бомбы, ставший безумно популярным спустя полвека после смерти – из-за одноименного голливудского фильма.

6. Кубок мира по крикету (25 961 417)

Раз в 4 года проводится чемпионат мира не только по футболу, но и по крикету. И в некоторых странах диковинная для России игра даже популярнее. А из-за того, что в числе некоторых – лидирующие по населению Индия, Пакистан и Бангладеш – число запросов крикета сумасшедшее.

5. «Оппенгеймер» (28 348 248)

Фильм года по версии «Википедии». Обойти «Патхана» и «Солдата» – это сильно.

4. Индийская Премьер-лига (32 012 810)

На девятой строчке рейтинга ИПЛ только последнего сезона. Однако статья про всю лигу – еще более востребованная.

3. Кубок мира по крикету-2023 (38 171 653)

Скорее всего, это событие пролетело мимо вас. А оно – самое популярное из мира спортивной «Википедии».

Турнир шел с 5 октября по 19 ноября в Индии. Играли 10 команд. Сначала круговая система, а потом 4 лучших бились в полуфиналах и финале. В главном матче Австралия одолела Индию – 241:240. На стадионе за этим наблюдали свыше 92 тысяч зрителей, а по ТВ во всем мире – порядка 300 миллионов. Для сравнения: Супербоул-2023 собрал 115 миллионов телезрителей.

2. Умершие в 2023 году (42 666 860)

Многих начинают ценить только после смерти. Лишнее тому подтверждение.

1. GPT-чат (49 490 406)

Получается, событие года. По крайней мере, по версии индийцев…

Но в сумме-то – крикет выше всех. Что это значит?

Если сложить 4 смежных запроса, получится, статьи про крикет в «Википедии» прочитали более 120 миллионов раз за год. Понятно, что особенно постарались жители Индии и соседних Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Однако совсем не замечать феномен нельзя.

В ИПЛ будет серьезно вкладываться Саудовская Аравия – уже идут разговоры об инвестициях на 5 миллиардов долларов.

Да и в МОК спохватились. Объявлено, что в Лос-Анджелесе-2028, спустя 128 лет, состоится возвращение крикета в олимпийскую программу. И высока вероятность, что главные матчи по просмотрам влетят в топ американских Игр.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Eulitt, Robert Cianflone; imdb.com