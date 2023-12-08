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Крикет в «Википедии» популярнее Месси, Роналду и Тейлор Свифт вместе взятых. Серьезно?!

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«Википедия» традиционно подвела итоги года, собрав подборку самых читаемых статей за 2023-й. Список впечатляет.

Оказывается, больше всего людей интересовали не войны, катаклизмы или политика, а кино, звезды шоу-бизнеса и спорт. Особенно – крикет.

Не ожидали? После изучения шорт-листа феномен крикета прояснится.

Пойдем в обратном порядке.

17-25 места: США > Индия и Илон Маск > Эндрю Тейт

25. Эндрю Тейт (12 728 616 запросов)

Скандальный американский блогер и инфоцыган, арестованный по делу о торговле людьми.

24. Конфликт между Россией и Украиной (12 798 866)

Тут все понятно.

23. «Стражи галактики. Часть 3» (13 392 917)

Американский фильм про супергероев с безумным актерским составом – от Брэдли Купера в роли енота до Сильвестра Сталлоне.

22. Лиза Мари Пресли (13 764 007)

Дочь Элвиса, которая была замужем за Майклом Джексоном, а позже за Николасом Кейджем, ушла из жизни в январе этого года.

21. Индия (13 850 178)

Страна, которая в этом году обогнала по населению Китай, кажется, скоро будет задавать все тренды в поисковиках.

20. «Аватар. Путь воды» (14 303 116)

Очередной шедевр франшизы Джеймса Кэмерона.

19. Илон Маск (14 370 395)

Эксцентричный бизнесмен и изобретатель, который запускает частные ракеты в космос, устраивает революции в соцсетях и не стесняется высказывать свое мнение по тонким политическим вопросам.

«Катаю на ЧМ, а с космодрома стартует корабль, который я собирал». Фигурист Тюменцев нашел работу у Илона Маска 

18. США (16 240 461)

Удивлены?

17. Мэттью Перри (16 454 666)

Суперзвезда сериала «Друзья», в октябре в возрасте 54 лет ушедший из жизни.

11-16 места: О, Роналду выше Месси!

16. АПЛ (16 604 669)

Самая популярная национальная футбольная лига и здесь подтвердила статус.

15. Лео Месси (16 623 630)

Куда без спортсмена года по версии журнала TIME?

14. Криштиану Роналду (17 492 537)

Балл в копилку Рона в их вечной гонке с Месси.

13. «Барби» (18 051 077)

Только не говорите, что не смотрели.

12. Тейлор Свифт (19 418 385)

Певица, изменившая индустрию. Кстати, и в спортивных новостях мелькает регулярно. Она встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси. И из-за нее «Лион» не сыграет дома, если придется биться за Лигу 1 в стыках.

«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ 

11. The Last of Us (19 791 789)

Сериал, основанный на компьютерной игре, стал одним из самых обсуждаемых в истории.

10-1 места: крикет, крикет, индийские фильмы и снова крикет

10. «Патхан» (19 932 509)

А вот это уже интереснее. В той же «Википедии» нет русского описания фильма, хотя один из эпизодов снимали на Байкале. Этот блокбастер – что-то между «Рэмбо» и «Джеймсом Бондом». И Шахрух Хан, который исполняет роль главного героя, один из самых узнаваемых людей в Индии. В одной только популярной соцсети с фотографиями у него 44,5 млн подписчиков.

9. Индийская Премьер-лига-2023 (20 694 974)

Подбираемся к главному. Если вы подумали, что ИПЛ – это про футбол, то зря. Речь про крикет. Матчи индийской лиги транслировали в Австралии, Великобритании, США и Канаде.

8. «Солдат» (21 791 126)

Снова боевик и снова Шахрух Хан в главной роли. Трейлер крутили даже на башне Бурдж-Халиф. Фильм за первый месяц собрал за 70 миллионов долларов в своей стране и больше 16 в Европе и Америке, став самым кассовым в истории Индии. 

7. Роберт Оппенгеймер (25 672 469)

Отец атомной бомбы, ставший безумно популярным спустя полвека после смерти – из-за одноименного голливудского фильма.

6. Кубок мира по крикету (25 961 417)

Раз в 4 года проводится чемпионат мира не только по футболу, но и по крикету. И в некоторых странах диковинная для России игра даже популярнее. А из-за того, что в числе некоторых – лидирующие по населению Индия, Пакистан и Бангладеш – число запросов крикета сумасшедшее.

5. «Оппенгеймер» (28 348 248)

Фильм года по версии «Википедии». Обойти «Патхана» и «Солдата» – это сильно.

4. Индийская Премьер-лига (32 012 810)

На девятой строчке рейтинга ИПЛ только последнего сезона. Однако статья про всю лигу – еще более востребованная.

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

3. Кубок мира по крикету-2023 (38 171 653)

Скорее всего, это событие пролетело мимо вас. А оно – самое популярное из мира спортивной «Википедии».

Турнир шел с 5 октября по 19 ноября в Индии. Играли 10 команд. Сначала круговая система, а потом 4 лучших бились в полуфиналах и финале. В главном матче Австралия одолела Индию – 241:240. На стадионе за этим наблюдали свыше 92 тысяч зрителей, а по ТВ во всем мире – порядка 300 миллионов. Для сравнения: Супербоул-2023 собрал 115 миллионов телезрителей.

2. Умершие в 2023 году (42 666 860)

Многих начинают ценить только после смерти. Лишнее тому подтверждение.

1. GPT-чат (49 490 406)

Получается, событие года. По крайней мере, по версии индийцев…

Но в сумме-то – крикет выше всех. Что это значит?

Если сложить 4 смежных запроса, получится, статьи про крикет в «Википедии» прочитали более 120 миллионов раз за год. Понятно, что особенно постарались жители Индии и соседних Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Однако совсем не замечать феномен нельзя. 

В ИПЛ будет серьезно вкладываться Саудовская Аравия – уже идут разговоры об инвестициях на 5 миллиардов долларов.

Да и в МОК спохватились. Объявлено, что в Лос-Анджелесе-2028, спустя 128 лет, состоится возвращение крикета в олимпийскую программу. И высока вероятность, что главные матчи по просмотрам влетят в топ американских Игр.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Eulitt, Robert Cianflone; imdb.com

13 комментариев
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Крикет как и бейсбол , пока в него не поиграешь через телек его никогда не полюбишь!! С другим видами спорта попроще , + правила замудренные для профанов . В футболе , хоккее и баскете понятен смысл и он прост)
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И что тут удивительного? Индия, Пакистан, Бангладеш, Ланка и т.д. - народу более 2 млрд., почти треть планеты. Вполне логично, что крикет (спорт номер один) и местные фильмы - в топе.
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+7
Ответ Max0362
Все таки индийцы очень умные люди, умеют делать что-то свое. Фильмы и крикет тому подтверждения.
Ну "свое" - в смысле британскую спортивную игру и кино по американским стандартам?
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Был в этом году в Индии - во всех барах всегда крутят крикет. Таксисты говорили, что Дели заметно пустеет во время матчей Индия-Пакистан
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Да тут по моему все просто как дважды два, количество населения определяет рейтинги, было бы в США население 1.5 миллиарда, супербоул смотрели бы 500 миллионов, а стражей галактики скажем 300 ну и прочее)
+2
0
+2
Все таки индийцы очень умные люди, умеют делать что-то свое. Фильмы и крикет тому подтверждения.
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В ноябре посмотрел полуфиналы ЧМ по крикету и теперь постоянно смотрю разные трансляции, оказалось удивительно интересно
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Если бы не Великий Китайский Файрвол, мир был бы вообще другим.
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Тут все понятно
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Это неожиданно только для совсем уж глупых людей.
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оппенгеймер оказывается вообще не про геймера:( а про какую то непонятную срань для стариков.
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Ответ Слончик
Пытался посмотреть один раскрученный индийский фильм, не осилил более пяти минут. Тебя то ли троллят, то ли считают за пятилетку. Но лучше это, чем курица Тэйлор Свифт, которую пиарят как не в себя
За полтора года посмотрел индийский "RRR" 5 раз, показал куче родственников. Удивительное кино!
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