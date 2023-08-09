В Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике. Было на удивление хорошо, но отдельный кайф – женский тройной прыжок. Екатерина Конева выдала красивую серию из полетов за 14,40, а в лучшей попытке оформила 14,79.

На чемпионате мира-2022 это был бы пьедестал. А Кате в сентябре исполнится 35.

Если подумать, Конева воплощение российской легкой атлетики последних 15 лет. Она пережила, кажется, вообще все:

• видела еще Валерия Куличенко на посту главного тренера;

• отлично помнит Валентина Балахничева;

• отсидела дисквалификацию;

• выступала на ЧМ-2013 в Москве;

• успела выиграть три Универсиады и зимний ЧМ под российским флагом;

• проехала мимо всех Олимпиад;

• переживала из-за нейтрального статуса и смирилась с ним;

• стала мамой, но по-прежнему царствует в секторе и показывает по-настоящему топовые результаты.

При всем этом Екатерина постоянно в тени. Второе место на ЧМ-2013 на фоне россыпи побед чем-то особенным не казалось. Потом на передний план вышли Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. Коневу в звездный ряд почему-то никогда не ставили. А она-то как раз всегда была в порядке.

Ее монолог – возможность убедиться в этом.

О детстве: Хабаровск, гаражи и «жопа с тренировками»

– Я из Хабаровска и люблю этот город. У меня было беззаботное детство: игры, гаражи, казаки-разбойники, бадминтон, резиночки и пластмассовые бутылки с проткнутой крышкой, из которых все друг друга поливали.

Но в плане условий для спорта в то время была реальная жопа. Вот сейчас в родном манеже классно, там теперь Mondo (покрытие – Sports.ru). Тогда не было ничего. И все мои успехи – это наставник. Александр Цыплаков. С ним мне очень повезло. Мы до сих пор работаем вместе.

О дисквалификации в 2007-м – за повышенное содержание тестостерона в пробе

– История очень странная. Вспоминать не хочется. Будь я нынешняя в то время – все бы сделала по-другому. Подала бы в суд, выиграла бы дело и на мне не было бы этого клейма.

Иногда думаю, как бы тогда все по-другому могло пойти. Но я боялась. Боялась идти против системы. Мне прямым текстом говорили, что нужно сидеть молча, а если начну возникать – просто не смогу больше бегать. Поэтому и перешла на прыжки. Я же до этого занималась спринтом.

От этой истории пострадала прежде всего психологически. Меня уничтожили. Не понимала, как это все могло произойти со мной и почему я должна через такое проходить, если не виновата. Про меня много писали в газетах в Хабаровске. Это было неприятно. Да и поступала я звездой – чемпионкой России, а потом раз – и такая задница. Сразу косые взгляды, «помощь» в учебе.

Мы с тренером много пережили. Он брал серьезные кредиты – чтобы я могла тренироваться, сдавала пробы. Мы с ним очень близки. В легкой атлетике такие же отношения, наверное, только у Геннадия Габриляна и Маши Ласицкене. Не знаю, как получилось, но мы с тренером на ты. Зову его Викторыч, но на ты. Ему скоро 67. Это реально тот случай, когда тренер – второй отец. На кредиты – а их было не один и не два – он еще в детстве покупал мне шиповки. Да много всего делал.

Я росла не в богатой семье, в обычной. Папа – железнодорожник (как раз финал ЧР был в День железнодорожника – и я сделала ему подарок!), мама была воспитателем в детском саду. Но я ходить туда не любила, и ей пришлось сидеть со мной, она ушла с работы. Еще у меня старшая сестра. Кредиты и нам приходилось брать. Раньше время такое было. А вот я лично уже не влезала никогда.

О чемпионате мира в Москве: «Казалось, все только начинается. А получается, уже заканчивалось»

– Из тех, кто был на ЧМ-2013, до сих пор выступают только несколько человек. Тот турнир – как из другой жизни. Мы были не просто под своим флагом, весь мир приехал к нам. Болт бегал, да вообще все. Даже не верится, что такое могло быть. Еще это мой первый чемпионат мира. Сейчас вспоминать те времена приятно. А тогда, сразу после финала, я была убита. Хотя стала второй. Но тренер сказал мне: «Кать, с места отталкивания ты выиграла этот чемпионат мира».

Тогда мне было 24, и казалось, все только начинается. А получается, что, блин, все уже заканчивалось... Я мечтала об Олимпиадах и мировых рекордах, впереди маячило столько всего. Но что теперь говорить.

Лучший старт в жизни – это «Бриллиантовая лига» в Юджине, 2015 год. Прыгнула 15,04. Такая атмосфера была! Такая легкость в ногах! Иногда пересматриваю тот бег – все было предельно четко с первого шага.

О вечном нейтральном статусе и мотивации

– Последние 8 лет меня закалили. Уже не смотрю кто, где и как прыгает. Неинтересно.

Тем более, розовые очки давно слетели – прекрасно понимаю, что никаких стартов там у меня уже не будет. Варюсь в нашей каше. Многие в шоке, что я вот в Челябинске прыгнула 14,79. Но я – нет. Не побоюсь этих слов – во мне заложен большой потенциал. Ценители тройного прыжка точно это видят.

Через месяц мне 35, а я на тренировках бью личные рекорды. Пятерной с места прыгнула 15,42. Даже в лучшие годы не было за 15. Чтобы вы понимали: пятерной с места приравнивается к тройному с разбега.

Так что в Челябинске я еще кое-что недоделала. Ползла по разбегу, да и состояние было неидеальным. В 3 ночи проснулась от криков и музыки. Соседи по отелю, не спортсмены. Объяснила им, что либо они притихают, либо вызываю полицию. Обещали свернуться, но через пару минут все начиналось по полной. Дважды звонила на ресепшн, но та же история. Так было часов до 5. Так что на старте было тяжело. Плюс еще голодная, потому что перед соревнованиями не кушаю. Но и голодать нельзя.

Проблемы начались с ЧМ-2015 в Пекине – там получила эрозию желудка. Так что теперь постоянно надо что-то закидывать, хотя бы по чуть-чуть. На старте от этого всего хватало задние. Поэтому сделала только три попытки, а не шесть.

8 лет без международных стартов. Часто слышу вопросы про мотивацию, для меня это ребенок. Я должна показать Софе, что такое спорт и как куются медали. Никто не знает, а она видит, что мне помимо всех тренировок дважды в неделю приходится ездить на ударно-волновую терапию. У меня болит то, вон то и вот это.

Конечно же, на лечение и восстановление я отдаю свои деньги. Вот приобрела аппарат HIVAMATAM – 305 тысяч рублей. Потому что нужно либо прыгать далеко, либо никак.

Еще 10 лет показывать по 14 м и радоваться победе на чемпионате России – это не для меня. Я не такой человек. Пойму, что все – закончу. Но на данный момент потенциал есть. Я не реализована. За 15 м прыгать готова точно. Кто-то может посмеяться над этим, но я говорю это не наобум, а отталкиваясь от работы – от результатов спринта, от тестов.

Еще для меня важно прыгать не только далеко, но и красиво. Я технарь. Уродские прыжки терпеть не могу. И, если честно, когда кто-то их делает, немного коробит.

Про внимание – Катю никогда не ценили

– Если говорить про внимание, то да, я всегда в тени. Раньше было обидно из-за этого.

Вот даже сейчас у нас есть спортсмены, которые не были там, где была я, не завоевали тех наград, которые у меня. Но преподносят их как королей, раскручивают. Ну, хорошо. Кто-то кого-то пиарит, кто-то кого-то двигает – их дело. Сейчас вообще не обращаю внимания. Но когда-то сильно цепляло, не буду скрывать. Я всегда была как бы в стороне. Ни разу в карьере не было ощущения, что меня по-настоящему ценят. Вот так бывает.

Но сейчас я уже мама – и стало сильно легче. На многие вещи смотрю совершенно по-другому.

После рождения Софьи вообще стала сентиментальной. Могу поплакать. Очень изменилась. В голове не укладывается, как некоторые могут отказываться от ребенка или даже отдать его отцу при разводе. Вот просто не могу вообразить. У меня, наверное, наоборот, гиперопека над ребенком. Софа, кстати, тоже в садик не ходит. Зато на стадионе постоянно.

Мою карьеру разрушили. Но в любом случае я занималась любимым делом, и легкая атлетика не оставила меня ни с чем. Три года назад мне все-таки выделили квартиру в Хабаровске. Да-да, которую постоянно обещали в 2013-2015 годах. Я уже давно ни на что не рассчитывала.

Но благодаря жене боксера Андрея Замкового все сложилось. Мы иногда переписываемся, и вот она как-то уточнила, что у меня по этому вопросу. А я к тому моменту уже вообще ни на что не надеялась и даже возвращаться к теме не хотела. Но она сказала, что вышло новое постановление. Я начала заниматься, подключила юриста – и все получилось. За спортивные заслуги все-таки выделили. Спасибо.

Я нормально живу и за все благодарна. Это вообще всего касается. У меня лучший ребенок, замечательный любящий муж – что еще нужно для счастья? Никого ни в чем не виню, ни на кого не злюсь. Вот во время финала в Челябинске дождь пошел – так я улыбнулась: «Только тебя и не хватало. Теперь можем начинать».

Наверное, многое в жизни я пересмотрела год назад. У меня Сережа заболел, ему делали операцию. Удалили треть легкого. Я начала молиться за него. И вообще стала другой. Мне уже никому ничего не хочется доказывать. Понятно, что я осталась такой же прямолинейной – и, если спрашивают, отвечаю как есть. Может быть, как раз поэтому меня где-то недооценивали и задвигали. Но я хотя бы не юлю.

Мечтаю сейчас о том, чтобы у меня еще появился ребенок. Но Софа пока не разрешает. Надеюсь, договоримся.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Антон Денисов, Рамиль Ситдиков; Instagram/katysha2509