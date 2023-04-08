Буря в стакане
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Парадокс пропущенных голов «Барсы» в одной картинке

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

В среду «Барселона» пропустила 4 от «Реала» в Кубке Испании. Это половина (ну почти) от всех пропущенных командой в Ла Лиге.

Кажется, на другие турниры магия Тер Стегена и защитников не действует.

•‎ 12 пропущенных в шести матчах ЛЧ (2 пропустил Пенья в последней игре против «Виктории»).

•‎ 4 пропущенных в двух матчах Лиги Европы с «Ман Юнайтед».

• 7 пропущенных в пяти матчах Кубка Испании – правда, 3 от «Интерсити» пропускал Пенья.

• 3 пропущенных за два матча Суперкубка.

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Фото: East News/ Pau BARRENA / AFP

18 комментариев

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василий иванов
Ответ Илья Недилько
а Араухо почему забыл? во вчерашней игре только Кристиансена из основы не было, а так да, травмы влияют на результат всех клубов, но 26 мячей это скорее с менталкой что-то
только Кристенсена? видел как играет Кунде в центре обороны? а Де Йонг шутка какая-то? Ну и ментально конечно слаба Барселона в кубковых матчах, чуть мандраж и сразу сыпаться начинают, но травмы перед важными матчами весь сезон испортили.
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Syndycate
Просто на другие турниры не распространяется власть Негрейры)
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ПозднийРассвет
Вообще "доминирование" Барселоны в ла-лиге это какой то оксюморон. Команда и близко не вышла на уровень Месси-Гвардиоловской эпохи.. а темп набора очков тот же.
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Александр Савичев
Ответ Jimmy Jamma
Больше говорит о днарском уровне нынешней Ла Лиги
Она всегда была днищенской
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Усы Годзиллы
Ответ Дамир Байназаров
А то что пенальти не поставили против Баварии? Когда Дембеле срубили в штрафной (Дэвис) Это даже фаны Баварии признают. И против Интера тоже чистейший пенальти не дали. Это тоже проблема Барсы?
🤣

Конечно, потому что Барса ни одного матча не смогла выиграть ни у Баварии, ни у Интера, а так же, у МЮ.

показательно
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Дамир Байназаров
Ответ Усы Годзиллы
это чьи проблемы?
А то что пенальти не поставили против Баварии? Когда Дембеле срубили в штрафной (Дэвис) Это даже фаны Баварии признают.

И против Интера тоже чистейший пенальти не дали. Это тоже проблема Барсы?
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Дамир Байназаров
Ответ Coodesnik
И что дальше то?? Все отмазываетесь от чего то?( Да и составы названы неправильно
Где неправильно?
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Усы Годзиллы
Ответ Дамир Байназаров
Посмотрите теперь каким составом играли против тех же Баварии. Защита: Беллерин, Алонсо, Бальде, Кунде Защита Против Реала: Гарсия, Серджи Роберто, Бальде, Кунде Против Интера: Гарсия, Алонсо, Серджи Роберто, Пике.
это чьи проблемы?
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Роман
Больше удивляет, что на такую маленькую статью теперь два автора на её создание нужны.
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kultura_pasa
наглядный пример слабости ла лиги, три команды и 17 осасун
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Jimmy Jamma
Больше говорит о днарском уровне нынешней Ла Лиги
+8
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Coodesnik
Ответ Дамир Байназаров
Посмотрите теперь каким составом играли против тех же Баварии. Защита: Беллерин, Алонсо, Бальде, Кунде Защита Против Реала: Гарсия, Серджи Роберто, Бальде, Кунде Против Интера: Гарсия, Алонсо, Серджи Роберто, Пике.
И что дальше то?? Все отмазываетесь от чего то?(
Да и составы названы неправильно
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heymon95
Ответ Илья Недилько
а Араухо почему забыл? во вчерашней игре только Кристиансена из основы не было, а так да, травмы влияют на результат всех клубов, но 26 мячей это скорее с менталкой что-то
Та просто масть закончилась, нечего обсуждать
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Эль Иберико
круто.
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Дамир Байназаров
Ответ Илья Недилько
а Араухо почему забыл? во вчерашней игре только Кристиансена из основы не было, а так да, травмы влияют на результат всех клубов, но 26 мячей это скорее с менталкой что-то
Это я про матч с Реалом, когда 3-1 проиграли в начале сезона.
+18
-2
+16
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Илья Недилько
Ответ Дамир Байназаров
Посмотрите теперь каким составом играли против тех же Баварии. Защита: Беллерин, Алонсо, Бальде, Кунде Защита Против Реала: Гарсия, Серджи Роберто, Бальде, Кунде Против Интера: Гарсия, Алонсо, Серджи Роберто, Пике.
а Араухо почему забыл? во вчерашней игре только Кристиансена из основы не было, а так да, травмы влияют на результат всех клубов, но 26 мячей это скорее с менталкой что-то
+23
-7
+16
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Дамир Байназаров
Посмотрите теперь каким составом играли против тех же Баварии.
Защита: Беллерин, Алонсо, Бальде, Кунде

Защита Против Реала: Гарсия, Серджи Роберто, Бальде, Кунде

Против Интера: Гарсия, Алонсо, Серджи Роберто, Пике.
+45
-11
+34
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Serhat Guner
🤔
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