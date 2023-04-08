18 комментариев

В среду «Барселона» пропустила 4 от «Реала» в Кубке Испании. Это половина (ну почти) от всех пропущенных командой в Ла Лиге.

Кажется, на другие турниры магия Тер Стегена и защитников не действует.

•‎ 12 пропущенных в шести матчах ЛЧ (2 пропустил Пенья в последней игре против «Виктории»).

•‎ 4 пропущенных в двух матчах Лиги Европы с «Ман Юнайтед».

• 7 пропущенных в пяти матчах Кубка Испании – правда, 3 от «Интерсити» пропускал Пенья.

• 3 пропущенных за два матча Суперкубка.

Фото: East News/ Pau BARRENA / AFP