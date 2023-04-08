18 комментариев

Парадокс пропущенных голов «Барсы» в одной картинке
В среду «Барселона» пропустила 4 от «Реала» в Кубке Испании. Это половина (ну почти) от всех пропущенных командой в Ла Лиге.
Кажется, на другие турниры магия Тер Стегена и защитников не действует.
• 12 пропущенных в шести матчах ЛЧ (2 пропустил Пенья в последней игре против «Виктории»).
• 4 пропущенных в двух матчах Лиги Европы с «Ман Юнайтед».
• 7 пропущенных в пяти матчах Кубка Испании – правда, 3 от «Интерсити» пропускал Пенья.
• 3 пропущенных за два матча Суперкубка.
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Фото: East News/ Pau BARRENA / AFP
Конечно, потому что Барса ни одного матча не смогла выиграть ни у Баварии, ни у Интера, а так же, у МЮ.
показательно
И против Интера тоже чистейший пенальти не дали. Это тоже проблема Барсы?
Да и составы названы неправильно
Защита: Беллерин, Алонсо, Бальде, Кунде
Защита Против Реала: Гарсия, Серджи Роберто, Бальде, Кунде
Против Интера: Гарсия, Алонсо, Серджи Роберто, Пике.