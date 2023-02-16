Самая вдохновляющая история ушедшего года – у Кристиана Эриксена. Он вернулся и стал основным в «МЮ»

И поехал на ЧМ.

После жуткого сезона-2021/22 «Ман Юнайтед» ожил: уверенно идет в тройке АПЛ и остается единственным английским клубом, который борется за все остальные трофеи (2 кубка + Лига Европы). Большая роль в игре нового «МЮ» Эрика тен Хага – у Кристиана Эриксена. Датчанин соорудил 7 ассистов в АПЛ (больше только у КДБ и Саки) и 9 во всех турнирах – лучший результат в «МЮ».

К сожалению, Крис не поможет против «Барселоны»: вылетел минимум до конца апреля после жесткого фола Энди Кэрролла.

«Я думаю, мы не сможем заполнить этот пробел, – грустил Тен Хаг. – Совершенно очевидно, что Кристиан игрок высочайшего качества, и он многое привносит в команду. У него есть некоторые особые качества, которые трудно заменить – например, умение влиять на игру в последней трети».

Представить такую роль датчанина в начале 2022-го было невозможно: тогда мы лишь осторожно надеялись, что Крис вернется. А сам датчанин мечтал сыграть на чемпионате мира. Получилось и то, и другое.

Эриксен активно готовился к возвращению. Набирал форму в молодежке «Аякса» и команде из 3-й лиги Швейцарии

Январь 2022-го. С ужаса на стадионе «Паркен» прошло полгода. Эриксен еще ни разу не выходил на поле − и вообще остался без клуба: Серия А запрещает играть и даже тренироваться футболистам, которым установили кардиовертер-дефибриллятор − поэтому «Интеру» пришлось разорвать контракт.

Кристиан уже месяц активно занимается. В декабре был датский «Оденсе» – там Эриксен когда-то провел четыре года в молодежной системе. Конечно, речь не о полноценных тренировках: только индивидуальная программа, без серьезных нагрузок − ее прописывали под строжайшим контролем врачей.

В начале января Кристиана заметили в швейцарском Кьяссо − датчанин тренировал штрафные и занимался беговой работой в одноименном клубе третьего дивизиона.

Городок на границе с Италией − в часе езды от Милана. Вероятно, датчанин утрясал последние детали разрыва с «Интером» и параллельно набирал форму в Швейцарии. Просто хотел вернуться побыстрее.

«Я знаю, чего хочу. Хочу играть, − признавался Эриксен в интервью датскому DR. − Больше никаких проблем не возникало, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Так что ситуация стабильная, и это как бы зеленый свет для возвращения в футбол.

Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Я был на это нацелен всегда. И если все пойдет по плану, то, конечно, я надеюсь, что мне это удастся. Да, одно дело – попасть в состав сборной, другое – вообще понять, как вернуться в футбол. Но мысль о выступлении на ЧМ, мечта... Мне по силам вернуться».

Агент футболиста Мартин Шутс давал больше деталей:

«Он прошел все обследования прямо перед Рождеством, результаты были очень хорошими. Мы ожидаем, что он может вернуться к тренировкам в общей группе новой команды уже в этом месяце».

В «Кьяссо» Эриксен пробыл около недели − а затем так же неожиданно всплыл в «Аяксе»: 26 января клуб выложил ролик с тренировкой датчанина в молодежной команде.

«Здесь есть все условия, я могу участвовать в групповых тренировках на высоком уровне. На данный момент это идеальный уровень для меня», − благодарил Эриксен на сайте своего бывшего клуба.

Нидерландский футбольный эксперт Марсель ван дер Краан рассказывал talkSPORT, что «Аякс» держал приезд Эриксена в секрете. Когда Кристиан появился на базе, офигели даже игроки молодежки.

«Он вошел в раздевалку «Йонг Аякс» и стал надевать бутсы как ни в чем не бывало, − рассказывает Ван дер Краан. − «Привет, ребята. Сегодня я тренируюсь с вами». Игроки были в шоке».

Еще больше шокировал Эриксен во время занятий − по словам Ван дер Краана, игроки назвали тренировку с датчанином «мастер-классом от приглашенной суперзвезды».

Фаны мечтали о камбэке в «Аякс», но после случаев Нури и Блинда клуб осторожно относился к футболистам с сердечными проблемами. Тем более датчанина уже ждала АПЛ − агент Эриксена намекал на интерес клубов Премьер-лиги.

«Я шаг за шагом следовал по плану врачей: от первого прогноза до тех этапов, которые мне пришлось пройти, чтобы проверить состоятельность самого плана. Все шло медленно, но семья помогала мне. Они знали, что хочу вернуться, но я понимал: если возникнут проблемы, остановлюсь. Это было долгое восстановление, и оно продолжается до сих пор. Изо дня в день. Кажется, момент возвращения приближается, и я терпеливо жду его», − говорил Кристиан ВВС в начале февраля.

Кристиан перезагрузил карьеру в «Брентфорде». И перевернул результаты команды

С середины января (то есть еще до приезда в «Аякс») над подписанием Эриксена работал «Брентфорд»: тогда The Athletic писал, что клуб предложил датчанину контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон.

У новичка АПЛ было сразу несколько плюсов:

•‎ Брентфорд − пригород Лондона. Крис полюбил столицу со времен «Тоттенхэма», при этом давление в «Брентфорде» явно меньше;

• «Брентфорд» − самый датский клуб АПЛ. Кристиан и главный тренер команды Томас Франк пересекались в сборной Дании U-17. Помимо тренера-датчанина на момент трансфера Эриксена в составе было 7 футболистов с паспортом Дании − больше в одно время не было ни в одном клубе АПЛ;

• даже к схеме 3-5-2 Крис был уже готов − со скрипом адаптировался к ней в «Интере».

Трансфер оформили на финише зимнего окна. Эриксена подписали как свободного агента до конца сезона. Sky Sports уточнял: Кристиана проверяли гораздо тщательнее обычного медосмотра − сначала заключение кардиолога, потом заверка Футбольной ассоциации Англии. Все прошло успешно – и Эриксен получил необходимые допуски для игры в АПЛ.

Эриксен в «Брентфорде» – история про максимальную яркость и пользу на короткой дистанции. При подписании контракта Франк говорил, что «Эриксен может стать лучшим подписанием в истории клуба» − оказалось, что даже такая невероятная оценка оказалась очень скромной.

Зато Эриксен понимал свой уровень после возвращения: «У меня было время на то, чтобы дисциплинированно подготовиться [к возвращению], и сейчас я, возможно, даже в лучшем состоянии, чем был раньше. Но мне просто не хватает игровой практики. Не вижу причин, по которым я не смогу вернуться на свой уровень», − спокойно рассуждал Кристиан после подписания контракта.

Позже Томас Франк сказал, что Кристиану придется установить статую у стадиона, если он останется и проведет еще 2-3 года на таком уровне.

А вот вердикт капитана Понтуса Янссона: «Эриксен пришел, и мы начали выигрывать. Он игрок мирового уровня, который придал команде полезный импульс. Фанаты безумно хотят, чтобы он остался – мы тоже очень хотим. Он делает разницу. Свои 2-3 месяца Кристиан отыграл на невообразимом уровне».

Фраза «Пришел и начали выигрывать» имеет прямое значение. После первого выхода Эриксена в старте «Брентфорд» выдал серию из 5 подряд побед в матчах АПЛ, где он появлялся на поле. Еще точнее фраза «Делает разницу». Грубо говоря, темп набора очков команды с Эриксеном и без него – разница между зоной ЛЧ и вылетом:

Еще несколько важных оговорок: во-первых, 10 с лишним матчей Эриксена – это даже не цельный круг (держать форму на короткой дистанции проще); во-вторых, на этом отрезке совпало буквально все – не было серьезных травм, вернулись важные игроки, Франк удачно сменил схему, в некоторых матчах помогал фарт. Но даже с этими пунктами влияние феноменально.

Эриксен был в сборной всего через месяц после камбэка. В Амстердаме и Копенгагене встречали до мурашек

Кажется, весь мир радовался возвращению Кристиана. В конце февраля Эриксен вышел на поле в официальном матче – против «Ньюкасла» – впервые за 259 (!) дней.

На 52-й минуте, при счете 0:2, Эриксен заменил Матиаса Йенсена – аплодировали фаны и «Брентфорда», и «Ньюкасла».

«Если не брать во внимание результат (счет так и остался 0:2), я самый счастливый человек», − признался улыбающийся Эриксен после матча.

Даже самые агрессивные соперники тоже улыбались, когда видели Кристиана. В матче с «Норвичем» датчанин проиграл единоборство Брэндону Уильямсу и повалил его на газон.

«У нас был отличный шанс для контратаки, и тут я почувствовал, как он тянет меня вниз, − вспоминал Уильямс. − Я очень разозлился. Хотел… не знаю, что хотел сделать − тряхнуть его хорошенько».

Но в следующее мгновение защитник осознал, кто перед ним: улыбнулся и обнял Кристина.

«Конечно я знаю, через что он прошел, − продолжает Уильямс. − Наверняка для него это был особенный момент: он вернулся и снова играет. Я чувствовал, что Эриксен нуждается в объятиях».

В сборной реакция была еще ярче. Криса вызвали уже в марте − да, меньше чем через месяц после возвращения на поле. Первый же матч получился очень символичным: датчанин снова сыграл за национальную команду против Нидерландов на такой родной «Йохан Кройфф Арене».

Когда Эриксен выходил на поле в начале второго тайма, радовались все: резервный пожал руку, трибуны устроили стоячую овацию − Луи ван Гал (он-то знает о тяжелых заболеваниях) тоже аплодировал.

Перед выходом Каспер Юлманд дал футболисту минимальную инструкцию: «Просто наслаждайся игрой − и с возвращением!» Уже через минуту Кристиан забил : идеально подключился в штрафную и всадил в дальний угол.

В восторге были даже нидерландцы. «Моя кожа покрылась мурашками, − рассказывал Маттейс де Лигт после матча. − Здорово, что Кристиан вернулся − то, как он забил, показывает его уровень».

Были еще посты от сборной Нидерландов и «Аякса» − и очень точный твит Гари Линекера: «Замечательно видеть, как Кристиан Эриксен забивает за Данию через 287 дней после момента, когда мы все опасались худшего».

Но Эриксена ждало возвращение на «Паркен» − стадион, где случился сердечный приступ.

Огромные баннеры «С возвращением, Кристиан», аплодисменты, улыбки.

Поздравить Кристиана пришел даже Оге Харейде – бывший тренер Дании, работавший со сборной с 2015-го по 2020-й.

На 57-й минуте Эриксен сделал праздник еще ярче. Он принял мяч около штрафной, сместился в центр – и пробил в левый нижний угол. И попал !

Юлманд снял капитана на 80-й минуте − такое возвращение нужно было закончить уходом под аплодисменты.

«Трудно описать этот вечер. У меня мурашки от невероятного приема», − рассказывал Эриксен после матча. Интервью прервал Каспер Шмейхель: потребовал отпустить Криса, чтобы он мог полноценно насладиться моментом.

«Он вернулся и близок к тому, чтобы показывать лучший футбол», − говорил Юлманд после игры.

Доказательством этого стал ажиотаж в межсезонье − Кристиана хотели несколько клубов. Он выбрал «Манчестер Юнайтед».

Эриксен очень важен для Тен Хага. Играет практически в каждом матче

Летом за Эриксена боролись пять клубов АПЛ. Мог остаться в «Брентфорде» или вернуться к Конте в «Тоттенхэм», но выбрал «Ман Юнайтед» после общения с Тен Хагом. Английские инсайдеры писали, что именно разговор с тренером стал решающим фактором.

Кристиан знаком с голландским тренером лично − пересекался в Амстердаме, когда тренировался с молодежкой «Аякса». Поэтому предвкушал продуктивное сотрудничество: «Я видел работу Эрика в «Аяксе» и знаю уровень детализации и подготовки, которым он и его команда уделяют внимание каждый день. Он фантастический тренер».

А тренер уточнял: «Юнайтед» был избирателен и хотел подписать именно Эриксена. Это подтверждал и Кристиан: говорил, что клуб быстро связался с датчанином, когда появилась возможность, и не отпускал.

Хороший индикатор важности Эриксена для нынешнего «МЮ» – количество сыгранных минут. Крис в топ-5, выше – только Де Хеа и Бруну.

При этом Эриксен сыграл больше игр, чем любой другой игрок: выходил в 28 матчах из 29. Кристиан вернулся к себе времен «Тоттенхэма» – Дэнни Роуз подчеркивал, что датчанин почти не пропускает матчи. В «Интере» у него 17 (за полсезона) и 26 матчей – но в среднем 49 минут на поле.

Тен Хаг всегда подчеркивает формулировку «правильный футболист» – в его понимании это Мартинес, Антони, которых он тренировал, Маласиа из чемпионата Нидерландов – и Эриксен. «Понял, что его стиль идеально подходит мне, – дополняет Кристиан. – Я уже играл так в «Аяксе» много лет назад».

Не удивительно, что Эриксен взял награду лучшему игроку клуба в сентябре: просто Кристиан подхватил футбол Тен Хага, когда у команды стало получаться. В августе не давала чехарда на позициях: играл и ложную девятку, и чистого опорника.

В разборе подписания Эриксена Вадим Лукомский писал: «Несмотря на широкий спектр позиций Эриксена, четкого места в основе для Кристиана не прослеживается, особенно если «МЮ» дожмет трансфер Френки де Йонга.

Универсальность позволяет заполнить Эриксену практически все полузащитные позиции в схемах Тен Хага. Десятка – играл в начале карьеры и в отдельные отрезки в сборной. Фланговый созидатель – его роль в «Тоттенхэме». Центральный полузащитник в паре с опорником при 4-2-3-1 – эта роль наиболее похожа на его текущую из тех, которые есть в основной схеме Тен Хага.

Сценарий-максимум: Эриксен будет так хорош, что пробьется в старт. Четкого пути пока не видно, но датчанин достаточно вариативен, чтобы попробовать несколько ролей. А показанного в «Брентфорде» уровня будет вполне достаточно для этого – осталось перенести его в другой клуб и на большую дистанцию».

Кристиан пошел по максимальному сценарию. Во многом благодаря срыву трансфера Де Йонга и покупки вместо него Каземиро – того самого опорника, который дал датчанину возможность искать пространство и связывать команду.

Мы уже говорили, что Кристиан – главный ассистент «МЮ». По ожидаемым ассистам жесткий перебор (7 голевых при ожидаемых 3), но xA не учитывают творческие решения датчанина.

Позиция рядом с Каземиро очень условна – Эриксен адаптивен и универсален: датчанин открывается на обоих флангах, предлагает себя для передачи, отдает дальше или замыкает прострел сам.

«Кристиан обладает видением и качествами, которые позволяют сделать пас любой сложности, – говорил Бруну после матча с «Кристал Пэлас» (Эриксен отдал голевую на португальца). – Он сделал это сегодня и продолжит делать это и дальше».

А вот как выглядел этот гол: принял от Рэшфорда в левом полуфланге.

И вместо прострела на Вегорста (этого ждали и защитники, судя по позициям) покатил на Бруну.

Есть еще три абсолютно разных ассиста на Рэшфорда. Против «Ноттингема»: похожий катбэк (как с голевой на Бруну), только с углового.

Против «Вест Хэма»: принял аут от Далота, обыгрался с Бруну и навесил с линии штрафной на Маркуса.

Против «Арсенала»: прочитал замысел Бруну и пронесся десяток метров за мгновение.

Похожее открывание под передачу Фернандеша, только уже в матче с «Бернли». Дернулся вперед, но Бруну перевел направо.

Затормозил, чтобы не попадаться на глаза защитников и в офсайд.

И рванул, когда Уан-Биссака принял мяч.

Обратите внимание на Марсьяля и Рэшфорда – Кристиан сообразил быстрее нападающих. «Игроки типа Эриксена думают на два или три шага наперед», – пояснял Димитар Бербатов.

В «Юнайтед» у Фернандеша не было такого партнера – вот объяснение Пола Скоулза:

«Нападающие знают, что в команде есть полузащитник, думающий о них еще до того, как сам получил мяч. Кристиан всегда сканирует поле и думает только о том, чтобы продвинуть мяч вперед. Я не могу передать вам, насколько это важно для десятки или флангового игрока.

Бруну умен, он ищет пространство между полузащитой и защитой, но ему нужен партнер, который найдет самого Фернандеша. Кристиан Эриксен именно такой игрок. Чтобы номер десять мог оказать хоть какое-то влияние на игру, ему нужен полузащитник такого качества».

Сам Эриксен скромно говорит о своих успехах в «Юнайтед»: «Я стараюсь делать на поле все, что могу».

Еще одно качество, за которое его полюбили в Манчестере.

Крис исполнил мечту и поехал на ЧМ. Но Дания не повторила чудесный Евро – без Эриксена ей проще

Еще в январе 2022-го Кристиан публично выступил и заявил, что хочет не просто вернуться в сборную, но и поехать в Катар:

«Моя цель – сыграть на ЧМ-2022. Я был на это нацелен всегда. И если все пойдет по плану, то, конечно, я надеюсь, что мне это удастся. Да, одно дело – попасть в состав сборной, другое – вообще понять, как вернуться в футбол. Но мысль о выступлении на ЧМ, мечта... Мне по силам вернуться».

Уже в феврале ФИФА сообщила, что не будет препятствовать участию Эриксена: «Все игроки должны пройти кардиологическое обследование и убедиться, что они полностью осведомлены обо всем, что может повлиять на их здоровье. Окончательное решение об участии принимается самим игроком и соответствующей ассоциацией».

К ЧМ-2022 Дания подходила если и не фаворитом, то точно в статусе крепкой команды, способной пошуметь. В квалификации к ЧМ-2022 (без Эриксена) Дания стала первой, а в Лиге наций два раза обыграла Францию.

Юлманд рассчитывал на вернувшегося Эриксена и его влияние – рассуждал об этом перед ЧМ:

«Еще до Евро, до всего, что произошло с Кристианом, я говорил, что он – сердце и пульс команды. Когда он на поле, то способен невероятным образом определять ритм игры. Он ее чувствует и контролирует своими передачами, умом, видением поля и работой.

Здорово, что Кристиан вернулся. Это невероятный игрок, а как человек он еще лучше. Он очень много дает и на поле, и вне его. Помню, когда он вернулся в марте, то почти сразу забил Нидерландам в Амстердаме. Тогда он и вернулся к нам.

Работать с Кристианом очень приятно. На вчерашней тренировке мы решили не повышать интенсивность, но Кристиана не остановить. Его каждый день нужно вытягивать с поля. Любовь к футболу – это самое важное для него».

После нулевой ничьей с Тунисом Эриксен был в прекрасном настроении – спокойно шутил о сердечном приступе: «В прошлом году что-то пошло не так, и я не так много сыграл в финальном турнире [Евро-2020]. Но теперь я вернулся, и в первом туре мне удалось сделать чуть больше, чем в прошлый раз».

А дальше было уже не так весело. На чемпионате мира Дания провалилась: 4-е место в группе с Францией, Тунисом и Австралией. Перед последним матчем − с австралийцами − шансы на выход еще были, но команда Грэма Арнольда закрыла Эриксена и выиграла 1:0.

После матча Кристиан разыскал убежавшего в раздевалку тренера австралийцев и поздравил с выходом в плей-офф.

Вадим Лукомский подробно разбирал неожиданный вылет датчан. Возможно, проблема была и в Эриксене.

«Очень заманчиво выстроить гипотезу, в которой Дания просто-напросто сильнее без лидера за счет командных связей. На практике такое предположение скорее не подтверждается, если брать дистанцию, а не только большие турниры, но отличия в динамике с Кристианом и без него 100% есть. Важно их проговорить.

Можно ли сочетать Эриксена с другими лидерами Дании? Да, но это более трудный футбол в совсем другой схеме. Можно ли его выстроить на уровне сборных? Скорее да, чем нет. С другой стороны, показательно, что на ЧМ Юлманд испугался так играть.

Мощный вариант с Эриксеном мы видели в квалификации, которую датчане прошли почти безупречно (9 побед в 10 матчах с разницей мячей «+27»), и в Лиге наций (где дважды обыграли Францию). Для оптимального размещения полузащитника «МЮ» команда возвращалась к схеме 4-3-3.

Эта формация предполагает более трудные взаимодействия – трансформацию центра поля через позицию Эриксена (иногда восьмерка, иногда десятка), смещения Дамсгора в опорную не должны пересекаться с движением Кристиана, от крайних защитников требуется еще больше объема и смелости при поддержке атаки (подключаются из четверки). Все эти механизмы реально отладить. У Дании неплохо получалось, пока не пришла пора по-настоящему важных встреч.

На выходе перед турниром у Дании было два эффективных плана. Первый – вариант с Евро-2020 без Эриксена (более простой в плане взаимодействий). Второй – 4-3-3 с Эриксеном и более трудными перестроениями (не идеальный, но уже неплохо выстроенный). Иронично, что на ЧМ из-за экспериментов Юлманда ни в одном матче мы не увидели эти варианты – всегда было что-то среднее и компромиссное».

***

Дания провалилась, но вряд ли Эриксен назовет 2022 год плохим: мечта, которую он осторожно проговаривал в прошлом январе, воплотилась в жизнь. Кристиан не просто вернулся в футбол, но и на топ-уровень, стал важной частью нового «Юнайтед» и все-таки поехал на чемпионат мира.

Есть уверенность, что и сейчас Эриксен вернется сильнее.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Martin Rose, Martin Meissner – Pool, Robert Cianflone, Marc Atkins, Michael Regan, Luke Walker; globallookpress.com/IMAGO/Mark D Fuller, IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Zheng Huansong/XinHua; twitter.com/FCChiassoFR; East News/IMAGO, ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA, Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP