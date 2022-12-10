Гризманн – идеальный ассистент в сборной. Побил рекорд Зидана и Анри, почти половина передач – со стандартов

C голами тоже полный порядок.

В матче с Англией Франции было тяжело: англичане дважды били пенальти и переиграли действующих чемпионов по xG (2,4 – 0,9). В полуфинал сборную затащил новый лучший бомбардир в истории сборной Оливье Жиру, но главная звезда (и автор двух ассистов) – Антуан Гризманн.

Дубль из голевых сделал Гризманна рекордсменом сборной: игрок «Атлетико» обошел Зидана и Анри.

Для рекорда Гризманну потребовалось чуть больше 8 лет: первый ассист он отдал 18 ноября 2014-го в матче со Швецией. А вот так выглядят все ассисты Антуана (про красные линии расскажем чуть ниже).

• Орельен Тчуамени стал 17 игроком сборной Франции, который забил с ассиста Гризманна.

• Гризманн трижды делал дубль из голевых: против России, Исландии, ЮАР и Англии.

• Самый частый адресат для голевых Антуана – Оливье Жиру: Гризманн помог ему с пятью голами. Дальше идут Мбаппе (4) и Варан (3).

• Связка Гризманн-Варан идеально работает на стандартах – Антуан навешивает, Рафа замыкает головой. Угловые и штрафные – секретное (или не очень?) оружие Гризманна: голов с них пришло почти столько же (12), сколько и с игры (16). При этом в 2022-м Гризманн со стандартов не ассистировал.

• В официальную статистику не включают передачи на автогол – таких эпизодов было два. В финале ЧМ-2018 Манджукич срезал в свои после подачи Гризманна со штрафного, а в 2021-м Сергей Малый из сборной Казахстана головой прошил вратаря после подачи Антуана с углового. На карте ассистов они выделены красными кривыми.

При этом с голами у Гризманна тоже порядок. В Катаре он пока не забивал, но все равно остается в топ-3 сборной. Подвинуть мог Бензема, но помешала травма.

Идеальный баланс Гризманна между завершением и созиданием делает его автором еще одного важного для французов рекорда. Отрыв от Зидана и остальных – колоссальный.

При этом Гризманн позволил себе провалить Евро-2020 и уехать с 0+0 в плей-офф. Зато здорово выступил на других турнирах.

• В 2016-м еще не считали ожидаемые голы и ассисты, но и по цифрам мы видим пикового Гризманна: много бил (и забивал), много отдавал под удар.

• На ЧМ-2018 Антуан забил 4 гола, но 3 из них – с пенальти. Это сильно повлияло на показатель xG.

• Через год после провала на Евро-2020 мы видим новую версию Гризманна – более заточенную на созидание и создание моментов для партнеров. Антуан – лидер ЧМ по ожидаемым ассистам (xA) и делит первое место по голевым с Кейном, Бруну и Месси.

Важный фактор успехов Гризманна – его отношения с Дешамом. Дидье использовал его в 72 последних матчах сборной (ближайшая по продолжительности серия у Виейра – 44), и Антуан так ценит это доверие, что говорит: «Я бьюсь не только за страну, но и за Дешама».

«Гризманн – первый француз с двумя ассистами в матче плей-офф ЧМ со времен Доминика Рошто-1986, – напомнил репортер SoFoot Александр Лежен. – Сегодня он играл умно и везде успевал. Со всем шумом в медиа вокруг дуэли Мбаппе – Уокер англичане, видимо, недооценили Антуана.

А если вспомнить, что ему особенно удаются полуфиналы (дубль с Германией в 2016-м и победный ассист на Умтити в 2018-м), то марокканцам стоит насторожиться».