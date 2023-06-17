8 комментариев

Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд
Красота.
Крупное событие в женском футболе – Суперкубок России-2023 между «Зенитом» и ЦСКА.
Это только третий розыгрыш Суперкубка в истории российского женского футбола – и два прошлых раза трофей забирал «Локомотив»
Настроение перед игрой – супер. Игроки радовались и волновались одновременно.
Перед игрой выступила певица Мари Краймбрери. Возможно, вы знаете ее по трекам «Иначе все это зря» и «Малая, пой».
Выход на поле – мощь. Все серьезно!
Играли на «ВЭБ Арене» – собрали внушительные 6 314 зрителей. Больше, чем на майских матчах ЦСКА с «Оренбургом» (3961) и «Торпедо» (4406) в РПЛ.
Впервые в истории женского футбола России на матче работала система ВАР.
Матч получился крутым. Больше часа команды боролись на каждом участке поля, мяч никак не летел в ворота.
На 70-й девушки из «Зенита» все-таки открыли счет – Екатерина Пантюхина поймала мяч после неудачного выноса Юлии Плешковой и резко пробила. Юлия пыталась исправиться и перекрыть удар, но в результате мяч прямо от нее отскочил в ворота. 1:0!
ЦСКА почти сразу отыгрался: на 78-й минуте Екатерина Братко отличилась после углового.
Дополнительного времени нет, так что игра сразу ушла в серию пенальти. Уже там «Зенит» оказался сильнее – 5:4!
Решающий сэйв у Юлии Гриченко, вышедшей как раз под серию!
«Зенит» завоевал первый Суперкубок и второй трофей в истории: первый – победа в лиге из прошлого сезона.
А вот ЦСКА грустит: третий раз подряд команда проиграла матч за Суперкубок России: 2 года назад «Локомотиву» (0:1), потом снова «Локо (1:2), а вот теперь «Зениту».
Может, в следующем году получился прервать проклятье?
Фото: rfs.ru; vk.com/wfccska; vk.com/zenitwomen
Нет, не знаю
В общем, мне очень понравилось )
Гортань и хрящ есть как у мужчин, так и у женщин. В период полового созревания голосовой аппарат девочек тоже меняется, хотя не так сильно, как у мужчин, поэтому у большинства женщин нет кадыка. Но у некоторых женщин гортань увеличивается больше, поэтому хрящ заметен.