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Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд

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Красота.

Крупное событие в женском футболе – Суперкубок России-2023 между «Зенитом» и ЦСКА.

Это только третий розыгрыш Суперкубка в истории российского женского футбола – и два прошлых раза трофей забирал «Локомотив»

Настроение перед игрой – супер. Игроки радовались и волновались одновременно.

Перед игрой выступила певица Мари Краймбрери. Возможно, вы знаете ее по трекам «Иначе все это зря» и «Малая, пой».

Выход на поле – мощь. Все серьезно!

Играли на «ВЭБ Арене» – собрали внушительные 6 314 зрителей. Больше, чем на майских матчах ЦСКА с «Оренбургом» (3961) и «Торпедо» (4406) в РПЛ.

Впервые в истории женского футбола России на матче работала система ВАР.

Матч получился крутым. Больше часа команды боролись на каждом участке поля, мяч никак не летел в ворота.

На 70-й девушки из «Зенита» все-таки открыли счет – Екатерина Пантюхина поймала мяч после неудачного выноса Юлии Плешковой и резко пробила. Юлия пыталась исправиться и перекрыть удар, но в результате мяч прямо от нее отскочил в ворота. 1:0!

ЦСКА почти сразу отыгрался: на 78-й минуте Екатерина Братко отличилась после углового.

Дополнительного времени нет, так что игра сразу ушла в серию пенальти. Уже там «Зенит» оказался сильнее – 5:4!

Решающий сэйв у Юлии Гриченко, вышедшей как раз под серию!

«Зенит» завоевал первый Суперкубок и второй трофей в истории: первый – победа в лиге из прошлого сезона.

А вот ЦСКА грустит: третий раз подряд команда проиграла матч за Суперкубок России: 2 года назад «Локомотиву» (0:1), потом снова «Локо (1:2), а вот теперь «Зениту».

Может, в следующем году получился прервать проклятье?

Фото: rfs.ru; vk.com/wfccska; vk.com/zenitwomen

8 комментариев

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Mbest77
Перед игрой выступила певица Мари Краймбрери. Возможно, вы знаете ее по трекам «Иначе все это зря» и «Малая, пой».

Нет, не знаю
+19
-3
+16
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timber dolphin
Лесби Кап
+5
-3
+2
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Xm.md
Бессмысленный и беспощадный женский футбол
0
0
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-DF-
Цена ошибки в этом матче была слишком велика, наверно поэтому обе команды играли слишком осторожно. Матч Суперлиги между ними две недели назад оказался куда более ярким и бодрым, здесь же почти весь матч шла борьба за каждый сантиметр поля. Но голы отличные, была еще пара прекрасных спасений у каждой из вратарей, ну и финальная развязка с пенальти - как вишенка на торте )
В общем, мне очень понравилось )
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bevooch
Ответ Mbest77
Что за мужик на 2-м фото? У него даже кадык 😳😳😳
Тебе в школе возможно не рассказывали, поэтому просвещайся сейчас.

Гортань и хрящ есть как у мужчин, так и у женщин. В период полового созревания голосовой аппарат девочек тоже меняется, хотя не так сильно, как у мужчин, поэтому у большинства женщин нет кадыка. Но у некоторых женщин гортань увеличивается больше, поэтому хрящ заметен.
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JBa
Ответ Mbest77
Перед игрой выступила певица Мари Краймбрери. Возможно, вы знаете ее по трекам «Иначе все это зря» и «Малая, пой». Нет, не знаю
И?
+2
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