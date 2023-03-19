Фото года
Блог

Где теперь встречаются Буффон и Фабрегас? Они капитаны в Серии Б!

Д2 Италия Д2 Италия
Парма Парма
Комо Комо
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Футбол Футбол

Ностальгические фото.

Матч Серии Б «Комо» – «Парма» вряд ли бы привлек наше внимание, если бы не встреча капитанов.

«Комо» на игру выводил Сеск Фабрегас, «Парму» – Джанлуиджи Буффон. Мужчинам на двоих уже 80 лет – но они все еще в игре!

«Комо» на игру выводил Сеск Фабрегас, «Парму» – Джанлуиджи Буффон. Мужчинам на двоих уже 80 лет – но они все еще в игре!

Команде Фабрегаса победила – 2:0. Правда, самого Сеска поменяли в конце первого тайма из-за травмы. Зато неувядающий Буффон сыграл полный матч.

Фабрегас перешел в «Комо» перед началом нынешнего сезона – и сразу бросил вызов: «За свою карьеру я уже дважды поражал ворота Джанлуиджи, так почему бы мне не сделать это в третий раз?» 

У Буффона нашелся достойный ответ: «Для меня большая честь увидеть тебя вновь, да еще и на поле. Добро пожаловать в Италию, чемпион. Буду ждать тебя с распростертыми объятиями. Посмотрим, сможешь ли ты забить мне еще раз».

У Сеска и Джанлуиджи вообще богатая история встреч. В полуфинале Евро-2008 Фабрегас забил Буффону решающий пенальти.

Гол 21-летнего полузащитника на фоне разочарованного Буффона праздновала вся Испания.

На Евро-2012 встретились уже в финале – и Фабрегас снова выиграл.

Тут Сеск и Джиджи отбивают пятюни во время товарищеского матча Испании и Италии в 2014-м.

А вот момент сразу после товарняка в 2016-м – улыбающийся Буффон о чем-то говорит с Сеском.

Даже это уже было как будто в позапрошлой жизни. А 35-летний Сеск с 45-летним Буффоном не дают отправить свои карьеры в прошедшее время.

Фото: AFP/NICOLAS MORASSUTTI, PIERRE-PHILIPPE MARCOU, DANI POZO; Gettyimages.ru/Jean Catuffe, Clive Rose

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Италия- Испания встречались в 1/4 Евро-08, не в 1/2.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Lomachev
Ответ Raybay
И как он оказался в комо?
спорт дир у Комо Денис Уайз,легенда Челси.
он его и позвал. И,если мне память не изменяет,Анри каким-то боком связан с итальянцами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
И как он оказался в комо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Ответ javierkaaa_spb
Счастливое время было, тогда ещё ЧМ по хоккею взяли, Евровидением выиграли, Зенит взял кубок и Суперкубок УЕФА, в Москве проходил финал ЛЧ. Это классный год был и казалось будет только лучше!
Это было лучшее время в истории РФ, не только в спорте, но и вообще…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозе_Марино
Ответ javierkaaa_spb
Счастливое время было, тогда ещё ЧМ по хоккею взяли, Евровидением выиграли, Зенит взял кубок и Суперкубок УЕФА, в Москве проходил финал ЛЧ. Это классный год был и казалось будет только лучше!
И доллар по 23 рубля
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
javierkaaa_spb
Ответ Йозе_Марино
Помню 2008 год. Чемпионат Европы в разгаре, Россия обыграла Голландию и ждет соперника в полуфинале. Мой школьный выпускной. Ресторан , где проходит это мероприятие на 2-м этаже, а на первом спорт-бар. 90% выпускников выбрало просмотр матча Испания-Италия выпускному. 15 лет…
Счастливое время было, тогда ещё ЧМ по хоккею взяли, Евровидением выиграли, Зенит взял кубок и Суперкубок УЕФА, в Москве проходил финал ЛЧ. Это классный год был и казалось будет только лучше!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозе_Марино
Помню 2008 год. Чемпионат Европы в разгаре, Россия обыграла Голландию и ждет соперника в полуфинале. Мой школьный выпускной. Ресторан , где проходит это мероприятие на 2-м этаже, а на первом спорт-бар. 90% выпускников выбрало просмотр матча Испания-Италия выпускному. 15 лет…
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий