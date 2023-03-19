7 комментариев

Ностальгические фото.

Матч Серии Б «Комо» – «Парма» вряд ли бы привлек наше внимание, если бы не встреча капитанов.

«Комо» на игру выводил Сеск Фабрегас, «Парму» – Джанлуиджи Буффон. Мужчинам на двоих уже 80 лет – но они все еще в игре!

«Комо» на игру выводил Сеск Фабрегас, «Парму» – Джанлуиджи Буффон. Мужчинам на двоих уже 80 лет – но они все еще в игре!

Команде Фабрегаса победила – 2:0. Правда, самого Сеска поменяли в конце первого тайма из-за травмы. Зато неувядающий Буффон сыграл полный матч.

Фабрегас перешел в «Комо» перед началом нынешнего сезона – и сразу бросил вызов: «За свою карьеру я уже дважды поражал ворота Джанлуиджи, так почему бы мне не сделать это в третий раз?»

У Буффона нашелся достойный ответ: «Для меня большая честь увидеть тебя вновь, да еще и на поле. Добро пожаловать в Италию, чемпион. Буду ждать тебя с распростертыми объятиями. Посмотрим, сможешь ли ты забить мне еще раз».

У Сеска и Джанлуиджи вообще богатая история встреч. В полуфинале Евро-2008 Фабрегас забил Буффону решающий пенальти.

Гол 21-летнего полузащитника на фоне разочарованного Буффона праздновала вся Испания.

На Евро-2012 встретились уже в финале – и Фабрегас снова выиграл.

Тут Сеск и Джиджи отбивают пятюни во время товарищеского матча Испании и Италии в 2014-м.

А вот момент сразу после товарняка в 2016-м – улыбающийся Буффон о чем-то говорит с Сеском.

Даже это уже было как будто в позапрошлой жизни. А 35-летний Сеск с 45-летним Буффоном не дают отправить свои карьеры в прошедшее время.

Фото: AFP/NICOLAS MORASSUTTI, PIERRE-PHILIPPE MARCOU, DANI POZO; Gettyimages.ru/Jean Catuffe, Clive Rose