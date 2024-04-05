Неожиданное признание. Оказывается, в Италии Озил поддерживает «Ювентус»

Написал об этом в соцсетях.

В официальном аккаунте в соцсети X (экс-Твиттер) экс-хавбек «Шальке», «Мадрида» и «Арсенала» Месут Озил признался в любви к «Ювентусу».

«Горжусь своей карьерой и всеми замечательными клубами, за которые мне выпала честь играть – не хватало только одного клуба: моей итальянской любви «Ювентуса». Juve, storia di un grande amore».

Немецкий полузащитник завершил карьеру в прошлом году. Его последним клубом стал «Истанбул Башакшехир». Кроме него Месут Озил играл за «Шальке», «Вердер», «Мадрид», «Арсенал» и «Фенербахче».

В 2020 году, когда Озил был в «Арсенале», им активно интересовался «Ювентус». Однако тогда трансфер не случился.