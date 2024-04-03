📹Фальстарт, легенда! Буффон пришел на вечернее шоу и появился в кадре раньше времени 😂

Неудобно получилось.

В августе 2023 года Джанлуиджи Буффон объявил о том, что завершает карьеру. На тот момент ему было уже 45 лет и последний год он провел в клубе Серии Б «Парма», сыграв за него в 19 матчах.

Теперь легенда «Ювентуса» наслаждается жизнью вне футбольного поля, но не вне футбола. Практически сразу после ухода он занимал место координатора национальной сборной Италии. Какие конкретно у него обязанности в штабе Спаллетти неизвестно, но у Джиджи точно есть достаточное количество свободного времени.

27 марта 2024 года его позвали на итальянское вечернее шоу Stasera c'è Cattelan, которое выходит на телеканале Rai 2. Там с Джанлуиджи Буффоном произошел забавный инцидент.

«Нумеро уно» стоял закулисами и ждал своей очереди появиться перед камерами. Ведущий программы Алессандро Каттелан перечислял гостей и Буффон подумал, что его зовут на выход. Однако перед этим должна была выступить музыкальная группа.

Как все развивалось можно посмотреть на видео:

Буффон разместил момент в инстаграме и в комментариях отметился активный пользователей соцсетей Клаудио Маркизио.