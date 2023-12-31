Туринская Старушка
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Фитнес-гуру и главная болельщица Милика - знакомьтесь с прекрасной Агатой❤️

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Агата Серамска – потрясающая девушка звезды «Ювентуса» и сборной Польши Аркадиуша Милика.

Отношения Милика и Агаты начались в конце 2021 года. В декабре Агата опубликовала фотографию с огромным букетом с подписью «От Санты с любовью».

Агата родилась 10 июня 1994 года в Польше. Они с Миликом ровесники. Девушка строит карьеру модели и инфлюенсера в сфере фитнеса. У Агаты великолепное тело, и она вдохновляет тысячи женщин по всему миру.

2 комментария
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Ща приду.
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ващекуйния..
как и сам милик
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