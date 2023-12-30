«Они потратили 200 млн евро, а мы − ноль». Ачерби по-своему оценил гонку за чемпионство в Серии А

Странное заявление.

Похоже, что в миланском королевстве не все в порядке. Можно подумать, что преследование «Ювентусом» «Интера» заставляет «нерадзурри» заметно нервничать. В начале чемпионата вряд ли кто-то мог предположить, что гонка за Скудетто будет настолько напряженной.

Вчера «Интер» внезапно потерял очки в игре против «Дженоа» − 1:1. Единственный гол «грифонов» забил экс-защитник «бьянконери» Раду Дрэгушин. А вот миланская команда получила очко благодаря очередному судейскому недосмотру.

После матча защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби выдал довольно странную речь: «Я слышу, как люди говорят, что мы самые сильные. Но посмотрите на тех, кто ушел. Это настоящие чемпионы. Посмотрите на имена. Нам говорят, что мы должны добиваться больших результатов. Потом я смотрю на «Юве», который потратил 200 млн на трех игроков − Бремера, Кьезу и Влаховича. Мы потратили ноль. Так что давайте будет более уравновешенными».

В конце года осталось провести всего одну игру, но коммуникационная и психологическая работа, проведенная Максом Аллегри, похоже, уже дает свои плоды. «Юве» предстоит сыграть с «Ромой», до лидирующего «Интера» всего пять очков. Кто знает, с каким отрывом «нерадзурри» перейдут в новый год.