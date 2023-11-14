«Вырос как мужчина и игрок»: Фаджоли мило прокомментировал продление контракта с «Ювентусом»

Николо Фаджоли заключил новый контракт с «Ювентусом». Соглашение рассчитано до лета 2028 года. Полузащитник попал в систему «бьянконери» в 2015 году, когда ему было 14 лет.

Николо нашел красивые слова, чтобы прокомментировать продление соглашения с туринцами:

«Для меня большое счастье и гордость подписать новый контракт с «Ювентусом». В «Юве» я вырос как мужчина и как игрок. Наша с клубом связь продолжает расти. Хочу поблагодарить мою семью, поклонников, моих адвокатов и всех в «Ювентусе» за поддержку. Всегда был и буду благодарен! Fino alla fine!»

Сейчас Фаджоли отбывает дисквалификацию. Итальянец был наказан на 7 месяцев за ставки на футбольные матчи. Здорово, что клуб поддержал игрока.

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