«Мы страдали только первые 89 минут, а 10 очков всегда могут отобрать». Сченсны в хорошем настроении после матча с «Фиорентиной»

После разгрома от «Сассуоло» в сентябре вратарь «Ювентуса» Войцех Сченсны действовал в воротах уверено.

В воскресенье 33-летний футболист в шестой раз подряд сыграл на ноль. Его мастерство в матче с «Фиорентиной» оказалось жизненно важным для «бьянконери», которым удалось одержать победу со счетом 1:0.

Бывший голкипер «Арсенала» и «Ромы» сделал два великолепных сейва, отразив удары Нико Гонсалеса и Кристиано Бираги.

После матча Сченсны был в хорошем настроении и отпустил несколько шуток.

«У нас на семь очков больше, чем в прошлом сезоне, но 10 очков всегда могут отобрать», — сказал Сченсны в послематчевом интервью Sky Sport.

«Мы идем шаг за шагом и теперь готовимся к «Кальяри». Атмосфера хорошая, никто не чувствует себя важнее другого. Многим игрокам есть куда расти. Мы много работаем, чтобы добиться важного результата. Отобрать три очка у «Фиорентины» было непросто».

Вратарь также преуменьшил значение своего сейва после штрафного удара Бираги.

«Удар казался трудным, но он не был под углом. Я поймал мяч предплечьем, но в этом не было ничего особенного».

Щесны также рассказал о Фабио Миретти, который наконец забил свой первый гол за «Ювентус».

«Я высмеивал его два года, потому что у него есть мастерство. Он сильный и техничный. Так что не забить в 50 матчах – это плохо. Я рад, что прервал эту голевую засуху. У него большой потенциал».