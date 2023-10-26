Туринская Старушка
Блог

«Мы страдали только первые 89 минут, а 10 очков всегда могут отобрать». Сченсны в хорошем настроении после матча с «Фиорентиной»

серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Фабио Миретти Фабио Миретти
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Клубы Клубы
Футбол Футбол

После разгрома от «Сассуоло» в сентябре вратарь «Ювентуса» Войцех Сченсны действовал в воротах уверено.

В воскресенье 33-летний футболист в шестой раз подряд сыграл на ноль. Его мастерство в матче с «Фиорентиной» оказалось жизненно важным для «бьянконери», которым удалось одержать победу со счетом 1:0.

Бывший голкипер «Арсенала» и «Ромы» сделал два великолепных сейва, отразив удары Нико Гонсалеса и Кристиано Бираги.

После матча Сченсны  был в хорошем настроении и отпустил несколько шуток.

«У нас на семь очков больше, чем в прошлом сезоне, но 10 очков всегда могут отобрать», — сказал Сченсны в послематчевом интервью Sky Sport.

«Мы идем шаг за шагом и теперь готовимся к «Кальяри». Атмосфера хорошая,  никто не чувствует себя важнее другого. Многим игрокам есть куда расти. Мы много работаем, чтобы добиться важного результата. Отобрать три очка у «Фиорентины» было непросто».

Вратарь также преуменьшил значение своего сейва после штрафного удара Бираги.

«Удар казался трудным, но он не был под углом. Я поймал мяч предплечьем, но в этом не было ничего особенного».

Щесны также рассказал о Фабио Миретти, который наконец забил свой первый гол за «Ювентус».

«Я высмеивал его два года, потому что у него есть мастерство. Он сильный и техничный. Так что не забить в 50 матчах – это плохо. Я рад, что прервал эту голевую засуху. У него большой потенциал».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий