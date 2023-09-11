📹«Любовь к родной команде никогда не умирает». Милик тронут пожилым фанатом «Юве», который впервые пришел на стадион
Милота дня.
Сегодня Аркадиуш Милик в своем официальном аккаунте поделился эмоциональным видео. На нем запечатлен пожилой болельщик «Ювентуса», которые пришел на домашний стадион, чтобы увидеть победный матч любимого клуба против «Лацио» (3:1).
На лице мужчины отражена вся гамма эмоций: он очень впечатлен окружающей его обстановкой и на его глазах заметны слезы. Все дело в том, что он впервые видит «Ювентус» с трибун стадиона, а не по телевизору. Мечты сбываются в любом возрасте!
«Мне прислали это прекрасное видео. Любовь к команде сердца никогда не умирает», − прокомментировал видео форвард «Юве» Аркадиуш Милик.
Арек знает, о чем говорит. Объявляя о том, что «Ювентус» выкупил контракт поляка у «Марселя», Милик выложил свою детскую фотографию в футболке бьянконери. Любовь к Старой Синьоре передается из поколения в поколение.
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