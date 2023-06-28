Подталкивает к решению.

Итальянский журналист RAI Паоло Паганини написал странный твит про УЕФА и его главу Александера Чеферина.

«Я был очень встревожен, потому что все еще не читал про санкции УЕФА, связанные с итальянскими командами («Ювентус»). Сегодня увидел, что они будут, но неизвестно когда... Тем временем арабы покупают все, но есть люди, которые говорят, что они могут так делать».

Пока же «Юве» ждет. На сегодня нет никаких новостей от УЕФА по поводу возможного исключения из еврокубков, но Чеферин уже получил, что хотел. Например, отказ бьянконери от участия в Суперлиге. Это приз, которым он явно наслаждается. Болельщики же в ожидании.

В стане клуба царит хаос и никто не знает, что будет дальше. Внимание к «Юве» максимальное, но когда все это происходит с другими, журналисты молчат.