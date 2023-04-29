Добро пожаловать домой?

В последнее время позиции Массимилиано Аллегри в «Ювентус» не кажутся непоколебимыми. Если еще недавно отсутствие игры умело маскировалось результатами, то теперь команда выбыла из Кубка Италии и начала терять очки в Серии А.

Французское издание L'Equipe со ссылкой на Tuttosport нашло тренеру замену во Франции. Ею стал Игор Тудор, экс-игрок «Юве» и бывший помощник Андреа Пирло, который сейчас успешно возглавляет «Марсель».

Сам хорват на слухи о возвращении в Турин ответил иронично: «Вы действительно верите тому, что пишут журналисты? Я спрашиваю тебя, хотя ты сам журналист. Я не комментирую слухи, у меня завтра игра. Это часть футбольного мира, где все обо всем говорят. По моему опыту, многие новости выдуманы. Это дает клики в интернете, это мир, который всегда нуждается в новостях».

А как бы вы отнеслись к возвращению Тудора, но уже на пост главного тренера «Ювентуса»? Пишите в комментариях.