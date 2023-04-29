Туринская Старушка
Блог

В случае, если Аллегри уйдет, ему уже нашли замену. Один из претендентов на пост в «Ювентусе» тренирует во Франции

серия А Италия серия А Италия
Клубы Клубы
Игор Тудор Игор Тудор
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Добро пожаловать домой?

В последнее время позиции Массимилиано Аллегри в «Ювентус» не кажутся непоколебимыми. Если еще недавно отсутствие игры умело маскировалось результатами, то теперь команда выбыла из Кубка Италии и начала терять очки в Серии А.

Французское издание L'Equipe со ссылкой на Tuttosport нашло тренеру замену во Франции. Ею стал Игор Тудор, экс-игрок «Юве» и бывший помощник Андреа Пирло, который сейчас успешно возглавляет «Марсель».

Сам хорват на слухи о возвращении в Турин ответил иронично: «Вы действительно верите тому, что пишут журналисты? Я спрашиваю тебя, хотя ты сам журналист. Я не комментирую слухи, у меня завтра игра. Это часть футбольного мира, где все обо всем говорят. По моему опыту, многие новости выдуманы. Это дает клики в интернете, это мир, который всегда нуждается в новостях».

А как бы вы отнеслись к возвращению Тудора, но уже на пост главного тренера «Ювентуса»? Пишите в комментариях.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexRyzen
При всем уважении Игор не для нынешнего Юве , сейчас нужен топ-тренер готовый в краткие сроки сплотить команду и показать результат , больше ждать нельзя иначе просядем лет на пять в середине таблицы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vel
Среди кандидатов лишь третий.
Зидан, Де Дзерби, Тудор.

Но надо понимать, после пассивного стиля, который навязывал игрокам Аллегри - агрессивный, с интенсивным персональным прессингом, стиль Тудора будет приживаться с большими трудностями. Милик, Ди Мария, Сандро, Бонуччи, Погба , Паредес, Куадрадо в такой футбол играть не захотят/не смогут. Вспомните, как трудно пришлось Сарри, прививать команде активный футбол - игроки то и дело халтурили. Т

Тут нужен либо тиран - Конте. Либо огромный, тактически гибкий, авторитет - Зидан. Но первого в клубе видеть не хотелось бы. Он, в свое время, сделал свой выбор. Такое не должно прощаться. Он должен до конца карьеры знать, что сделал неверный выбор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий