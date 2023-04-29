В случае, если Аллегри уйдет, ему уже нашли замену. Один из претендентов на пост в «Ювентусе» тренирует во Франции
Добро пожаловать домой?
В последнее время позиции Массимилиано Аллегри в «Ювентус» не кажутся непоколебимыми. Если еще недавно отсутствие игры умело маскировалось результатами, то теперь команда выбыла из Кубка Италии и начала терять очки в Серии А.
Французское издание L'Equipe со ссылкой на Tuttosport нашло тренеру замену во Франции. Ею стал Игор Тудор, экс-игрок «Юве» и бывший помощник Андреа Пирло, который сейчас успешно возглавляет «Марсель».
Сам хорват на слухи о возвращении в Турин ответил иронично: «Вы действительно верите тому, что пишут журналисты? Я спрашиваю тебя, хотя ты сам журналист. Я не комментирую слухи, у меня завтра игра. Это часть футбольного мира, где все обо всем говорят. По моему опыту, многие новости выдуманы. Это дает клики в интернете, это мир, который всегда нуждается в новостях».
А как бы вы отнеслись к возвращению Тудора, но уже на пост главного тренера «Ювентуса»? Пишите в комментариях.
Зидан, Де Дзерби, Тудор.
Но надо понимать, после пассивного стиля, который навязывал игрокам Аллегри - агрессивный, с интенсивным персональным прессингом, стиль Тудора будет приживаться с большими трудностями. Милик, Ди Мария, Сандро, Бонуччи, Погба , Паредес, Куадрадо в такой футбол играть не захотят/не смогут. Вспомните, как трудно пришлось Сарри, прививать команде активный футбол - игроки то и дело халтурили. Т
Тут нужен либо тиран - Конте. Либо огромный, тактически гибкий, авторитет - Зидан. Но первого в клубе видеть не хотелось бы. Он, в свое время, сделал свой выбор. Такое не должно прощаться. Он должен до конца карьеры знать, что сделал неверный выбор.