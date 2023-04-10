Не получают право на ошибку.

После матча «Ювентуса» и «Лацио» болельщики бьянконери выбирали худшего игрока. Многие отметили тот факт, насколько плохо вошел в игру Фабио Миретти и за свои действия молодой хавбек подвергся серьезной критике.

Один из болельщиков отметил парадокс данной ситуации. С одной стороны, все хотят видеть в основе как можно больше молодых и постоянно критикуют Аллегри за то, что он не доверяет молодежи. С другой, как только в основе или на замену выходит такой игрок и у него не получается, то его сразу начинают уничтожать.

Он выразил мнение, что талант нужно беречь и защищать, помогать, в том числе и более мягкой критикой.

Фабио Миретти − воспитанник «Юве», который родился в 2003 году. Впереди его ждет блестящая карьера, но на ее пути будет достаточно преград.

А вы как думаете, нужно ли критикуя делать скидку на то, что объект атаки − молодой игрок? Ваше мнение пишите в комментариях.