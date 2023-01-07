«Ювентус» и Данило договорились о продлении контракта: осталось утвердить одну деталь

По информации инсайдера Мирко Ди Натале, «Ювентус» и Данило близки к соглашению о продлении контракта, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

Данило с каждым матчем становится все более ярким лидером команды, поэтому у клуба не осталось сомнений – по новому контракту футболист будет получать около 4 млн евро за сезона до 2025 или 2026 года.

Срок действия нового соглашения – это единственное, о чем осталось договориться сторонам. Нет сомнений в том, что Данило останется символом «Ювентуса» на ближайшие несколько лет.