Милик объяснил, почему ему в «Ювентусе» комфортнее, чем в «Марселе»

Пока большинство новичков «Ювентуса» испытывают трудности с адаптацией, Аркадиуш Милик доказывает, что является одним из лучших трансферов туринского клуба.

Поляк пополнил ряды команды Аллегри этим летом, перейдя из «Марселя» на правах аренды с возможностью выкупа – вся операция в целом обойдется «Ювентусу» в сумму около 10 млн евро.

28-летний футболист рассказал, что «бьянконери» следили за ним еще со времен «Наполи», но тогда трансфер был маловероятен.

«С нами связывались перед матчем с «Нантом», когда я остался на скамейке», - говорил Милик в интервью L’Equipe.

«Но вообще «Ювентус» начал мной интересоваться, когда я еще играл за «Наполи», хотя тогда достичь соглашения было невозможно. Так что сейчас мы очень рады, что сделка состоялась».

Отношения нападающего с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом ухудшились в конце его пребывания на юге Италии, Де Лаурентис был против перехода Милика в «Ювентус».

Милик отметил, что ему в Турине очень комфортно, и он наслаждается игрой с партнерами по команде.

«Я был счастлив в «Марселе», но с Сампаоли я часто действовал один в штрафной. В «Ювентусе» все наоборот – большую часть матчей рядом со мной есть нападающий. Мне так проще: я вижу больше решений. Но, тем не менее, я с уверенностью могу сказать, что «Марсель» навсегда останется в моем сердце».